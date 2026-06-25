Invente Scaloni, invente: las opciones del DT de Argentina en una etapa clave del Mundial 2026

El DT de la Selección meterá mano en el equipo. Muchos cambios contra Jordania y retoques a partir de los cruces directos. (Clarín Fotografía)

La Selección Argentina defiende con firmeza el título obtenido en Qatar y, de movida, ya cuenta con 90 minutos que serán de prueba para lo que viene: el verdadero Mundial. Está dicho hasta el hartazgo, pero es real porque los duelos directos se cargan de tensión. No hay mañana y una mala tarde (o noche) te deja afuera. Las fuerzas, inevitablemente, se emparejan y los planteles suelen llegar tocados desde la primera fase.

En el caso de la Albiceleste de Lionel Scaloni, las lesiones marcaron el pulso durante la previa, en pleno armado de la lista de 26. Y el caso más preocupante, bajo el nombre de Cristian Romero, es el que tiene un nuevo capítulo. Cuti, tope de gama, llega herido a la zona de definición, pero este impasse que permite el duelo del sábado ante Jordania le da margen de recuperación.

Si de equipo titular se trata, ese es el único caso que obliga al DT de Pujato a buscar opciones. Los otros son diferentes y tienen que ver con rendimientos o gustos personales del entrenador y su cuerpo técnico. Con las dudas que genera Romero, la defensa solo tiene como indiscutido a Lisandro Martínez, porque en los dos laterales hay cuestiones a resolver.

La duda entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel viene de larga data y depende de cuestiones físicas, aunque la tendencia es titularidad para el de Atlético de Madrid e ingreso en el segundo tiempo del jugador de River, con un factor clave: puede haber penales y ahí Somos todos Montiel. Del lado izquierdo, Facundo Medina dio la talla e incluso el gran Leo Messi le tiró una memorable comparativa con Jordi Alba, pero está claro que el titular es Nico Tagliafico. Define Scaloni, pero lo importante es que hay dos muy buenas alternativas.

Molina por Montiel fue el único cambio hasta ahora. Se vienen varios. (AP)

El medio no se toca, pero se puede reforzar…

Los suplentes de De Paul, Enzo Fernández y Mac Allister saben que ganarse un lugar en el equipo es una misión imposible. Ese tridente no se toca bajo ningún aspecto, pero sí asoman muchas opciones en los metros que siguen. Con el 10 intocable y la novela del 9 siempre latente, ese puesto de mediapunta por izquierda, volante retrasado o como se le llame tiene una lista interminable de favoritos.

En el caso del 9 y aunque Scaloni no lo diga abiertamente, el titular es Julián y el suplente, Lautaro. Y en ese puesto de la discordia, el que dejó Di María, picó en punta Thiago Almada. Sin embargo, es una pieza que siempre se está por mover. Ahí las variantes son múltiples: Paredes para liberar a Enzo, Nico González para tener más vértigo, Gio Lo Celso para armar sociedades, Exequiel Palacios porque está en un gran nivel, lo mismo para el Colo Barco e incluso Giuliano Simeone….

Julián, mezclado entre los titulares Messi, Enzo y De Paul. Señales de cara a la parte más definitoria del torneo. (Clarín)

¿Habrá un nuevo Negro Enrique o Enzo?

La gran mayoría tendrá su chance ante Jordania y, aunque el rival no sea de peso, ojo que una buena producción puede mover las estanterías para la parte más caliente del Mundial. El campeón de 1986 lo tuvo al Negro Héctor Enrique y sus asistencias a Diego, el del 2022 a Enzo Fernández con el gol a México y el premio al mejor purrete del torneo. Carlos Bilardo hace 40 años y Lionel Scaloni hace 3 y medio, dieron en la tecla con esas piezas que acomodaron todos los engranajes.

Habrá que ver si se repite la historia o el equipo que arrancó en las dos primeras fechas llegó para quedarse. Lo bueno es que sobran opciones y hay un DT confiable: Invente Scaloni, invente.

¿Dibu y Messi a la cancha?

Lionel Scaloni prepara una masiva rotación para el duelo del sábado a las 23 ante Jordania, por la última fecha del grupo J. El primer puesto ya está asegurado y no hay motivos para arriesgar, aunque se sabe que hay dos nombres que no quieren salir nunca: Dibu Martínez y Lionel Messi.

De todos modos, hay que tener en cuenta que el arquero arrastra una lesión (pequeña fractura en el dedo anular de su mano derecha) y el DT piensa en Gerónimo Rulli para que los cambios empiecen desde abajo de los tres palos.

En el caso del 10 y capitán, es probable que ingrese entre los titulares, aunque no completará el partido y es ahí donde cotiza en alza Nicolás Paz. El resto, con suplentes de lujo y un par de casos “titulares” que disputarán minutos claves en la previa de los cruces directos: Nicolás Tagliafico y Julián Alvarez.

De esta forma y con esas dudas, la formación para cerrar el grupo sería con Dibu o Rulli; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco; Messi o Paz, Julián y Nicolás González.