Dejó los tribunales para diseñar zapatos: la historia de Landa y su éxito tras cruzar los Andes

En el universo del calzado de autor, hay piezas que completan un look y otras que directamente lo definen. Son zapatos con personalidad, capaces de transformar una silueta y convertirse en el detalle que hace la diferencia. En ese territorio comienza a construir su identidad Landa Zapatos, una firma argentina que apuesta por piezas con carácter, materiales de calidad y una mirada que busca ir más allá de las tendencias.

Al frente de la marca está Florencia Landa, una abogada con más de dos décadas de trayectoria. El proyecto personal y lúdico nació en 2024, pero rápidamente comenzó a tomar otra dimensión. Y su primer gran impulso llegó de manera inesperada: del otro lado de la Cordillera.

Una historia que cruzó los Andes

Antes de convertirse en una marca, los zapatos ya formaban parte del universo de Florencia. Durante sus viajes buscaba modelos especiales, imaginaba sus propias piezas y elegía zapatos que llamaban la atención. Los comentarios de amigas y también de mujeres desconocidas que le preguntaban por su calzado fueron convirtiendo esa mirada personal en una posibilidad concreta.

Cuando Landa comenzó a tomar forma, fueron las mujeres chilenas quienes primero descubrieron sus propuestas. Las recomendaciones boca en boca hicieron crecer el interés y, casi sin proponérselo, la firma empezó a construir una comunidad en el país vecino.

Así, una marca nacida en Argentina encontró sus primeras clientas al otro lado de los Andes. Ese recorrido hoy forma parte de su identidad y de una nueva etapa: después de ese primer recorrido, Landa vuelve a mirar hacia Argentina para consolidarse y seguir ampliando su universo.



Del Derecho a otra forma de crear

El pasaje de la abogacía al diseño podría parecer un cambio de rumbo. Para Florencia, sin embargo, las dos actividades tienen más puntos de contacto de los que parece.

“Nunca sentí que dejara la abogacía para dedicarme al diseño. Lo que descubrí fue otra forma de crear”, cuenta Florencia. Lleva 24 años como abogada y reconoce que esa profesión también le enseñó a mirar, escuchar, observar y comprender profundamente a las personas.

“Crear me hace sentir viva. Necesito imaginar, construir y ver cómo una idea toma forma y genera algo en otra persona”, explica. Y encuentra una conexión entre ambos mundos: “El Derecho y el diseño parten del mismo lugar: entender al otro y crear algo que tenga sentido para él”.

Esa filosofía se traslada a Landa. La marca no busca correr detrás de cada tendencia, sino construir una identidad propia y acompañar a una mujer que busca expresar su personalidad, que conoce lo que quiere o que está en pleno proceso de descubrirlo.

El oficio como punto de partida

Haciendo foco en una arquitectura en movimiento, la marca presentó la nueva colección Raíces. Mary Janes, Oxfords y otras siluetas de principios del siglo XX se reinterpretan a través de nuevas combinaciones de materiales y color.

Cada modelo se fabrica a mano en Argentina, con cueros seleccionados y técnicas tradicionales que ponen el foco en la construcción, el calce y la durabilidad. Una colección que mira hacia el pasado para seguir avanzando.

La audacia también se construye desde el calce

Con la premisa que, el impacto visual de un zapato tiene que ir acompañado de comodidad, cada modelo se entiende como una pieza tridimensional y atraviesa meses de pruebas de calce y ajustes ergonómicos junto a talleres artesanales.

Los cueros de calidad y el trabajo de oficio son parte fundamental del proceso. La intención es encontrar un equilibrio entre diseño y comodidad, para que los modelos puedan tener una fuerte presencia sin perder funcionalidad.