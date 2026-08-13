Rally Regional: confirmaron cambios en la etapa 1 de la Vuelta de la Manzana

La Vuelta de la Manzana 2026 atraviesa un escenario complejo tras varios días de lluvia intensa que afectaron los caminos previstos para la competencia. Debido a la acumulación de agua en el tramo Puente El 30 – Autódromo de Allen (PE1) hizo imposible garantizar condiciones seguras de tránsito, incluso después de los esfuerzos por crear derivadores y drenajes.

El comunicado de la AVGR con los cambios en la PE1 de la Vuelta de la Manzana

Por esta razón, la organización confirma la suspensión de la Prueba Especial 1 (Puente El 30/Autódromo Allen), trasladando toda la actividad del sábado al Autódromo de General Roca, donde se prevén al menos dos pasadas por el trazado adaptado.

De esta manera, en las últimas horas se confirmaron a través de un comunicado oficial los cambios que dispuso la organización. Se determinó la suspensión de la Prueba Especial 1 de este sábado, trasladando toda la actividad del sábado al Autódromo de Roca, donde se realizarán dos pasadas (PE1a-PE1b) en un trazado adaptado.

Las mismas se pondrán en marcha a las 12:43 para la PE 1a y desde las 14:26 la PE 1b, según se informó. En tanto, el orden de largada de la Etapa 1 Sección 2 del domingo, resultará de acuerdo a la clasificación que resulte de la suma de los tiempos de la PE1a y la PE1b, con una distancia total de 6,80 kilómetros.

La cantidad de agua acumulada en el tramo Puente El 30-Autódromo de Allen (PE1) hizo imposible el tránsito y finalmente se decidió la suspensión del recorrido por cuestiones de seguridad de pilotos y equipos.

En tanto, el resto del cronograma se mantiene con los horarios que se habían modificado para domingo y lunes.

Cabe resaltar que las lluvias de las últimas semanas dejaron huellas profundas en el terreno, y el compromiso de la organización es mantener el espíritu del rally sin comprometer la integridad de la competencia.