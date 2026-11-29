A pesar de no contar con Jannik Sinner, el equipo italiano logró el tetracampeonato.

En una apasionante serie final entre dos grandes potencias, Italia fue profeta en casa y se quedó con el duelo decisivo ante España por 2 a 1 en Bolonia, alzándose con la Copa Davis 2026; la cuarta “Ensaladera de Plata” de forma consecutiva.

La dupla conformada por Lorenzo Musetti (27°) y Andrea Vavassori (10° en el ranking de dobles) se quedaron con un vibrante duelo ante Carlos Alcaraz (3°) y Marcel Granollers (8° en dobles) por 6-2 y 7-5 y frustraron el sueño de los ibéricos, que no pudieron aprovechar la ausencia de Jannik Sinner en el equipo local.

El equipo conducido por Filippo Volandri, luego de los sufridos éxitos contra Corea del Sur y República Checa en las series previas, sacaron a relucir su mejor nivel y frenaron a tiempo la reacción de los españoles, que apostaron al exN°1 del mundo Alcaraz para el punto decisivo.

¡ITALIA CAMPEONA DE LA COPA DAVIS! 🇮🇹 🏆 2023 🏆 2024 🏆 2025 🏆 2026 NO LES GANA NADIE. https://t.co/a7SeP9115Y — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) November 29, 2026

La serie comenzó con el triunfo de Musetti, ex N°5 del planeta, sobre Rafael Jódar en el primer punto, por 6-7 (4), 6-2 y 6-1, dándole el triunfo parcial al conjunto italiano, que logró mantener la fortaleza a pesar de la ausencia de su máxima figura, Jannik Sinner, recién operado y fuera de competencia por varios meses.

Pero luego apareció en escena Alcaraz, luciendo toda su jerarquía para dar cuenta de Flavio Cobolli, 7° del ranking mundial, por 6-2 y 7-6 (4), empardando la serie y llevando la definición de la Copa Davis al tercer y último punto.

Para el partido decisivo, Volandri decidió el ingreso de Musetti en reemplazo de Matteo Berretini (43°) para conformar el dobles junto a Vavassori, fórmula que de movida dio rédito, concretando dos quiebres fundamentales en el primer set y uno en el game decisivo del segundo parcial, para sellar el especial triunfo y la consagración, tras una hora y 37 minutos de partido.

De esta forma, la Azzurra se convirtió en la quinta nación en ganar al menos cuatro títulos al hilo en el prestigioso certamen, considerando que venía de proclamarse en 2023, 2024 y 2025, primera desde 1971, uniéndose a Estados Unidos, Francia, Australia y Gran Bretaña.