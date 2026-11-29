El procedimiento se enmarcó en las tareas de prevención que desarrolla la Policía de Río Negro en sectores rurales de la región.

Un hombre de 33 años fue detenido en la zona rural de Chichinales luego de intentar escapar de un procedimiento de la Brigada Rural. El conductor de una Ford Ranger emprendió la fuga marcha atrás cuando advirtió la presencia policial, pero fue interceptado a unos 500 metros. En la camioneta encontraron cuatro bolsas de arpillera con carne, vainas servidas y municiones.

El operativo se realizó durante recorridas preventivas en el sector conocido como «las 500», en la zona de Moño Azul. El hombre, domiciliado en Villa Regina, no acató las indicaciones de los efectivos y, una vez alcanzado, opuso resistencia al momento de ser detenido.

Qué encontraron en la camioneta durante la requisa

En la primera inspección del vehículo, los policías observaron que transportaba carne, por lo que dieron intervención a la Justicia. A pedido de la Fiscalía de Villa Regina, a las 18:15 se concretó una requisa vehicular con autorización judicial.

Durante el procedimiento encontraron cuatro bolsas de arpillera llenas de carne, dos vainas servidas, cinco municiones y documentación. A partir de esos elementos, la Fiscalía dispuso el secuestro de la Ford Ranger y de todo lo hallado en su interior.

La investigación por infracción a la ley ganadera

Además, ordenó que la Brigada Rural iniciara las actuaciones correspondientes por una presunta infracción a la Ley Provincial 2534, vinculada con la actividad ganadera.

El procedimiento se enmarcó en las tareas de prevención que desarrolla la Policía de Río Negro en sectores rurales de la región. La investigación buscará determinar la procedencia de la carne y avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.