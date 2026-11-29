El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca, a cargo del juez Alejandro Adrián Silva, homologó un acuerdo de juicio abreviado y condenó a cuatro años de prisión de efectivo cumplimiento a un hombre por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización reiterado en tres hechos. En el mismo fallo, la Justicia impuso un año de prisión de ejecución en suspenso a una mujer por tenencia simple de drogas.

A pesar de la penalidad dictada contra Ángel Adrián Chocobar por tráfico de sustancias en San Antonio Oeste y Las Grutas, el magistrado resolvió que la condena se ejecute bajo la modalidad de arresto domiciliario. La medida de excepción fue dispuesta para resguardar la asistencia cotidiana de su madre, una mujer de 87 años que padece severas afecciones físicas de salud y requiere de sus cuidados permanentes.

Investigaciones, escuchas y tres causas acumuladas

El expediente penal se inició el 23 de agosto de 2022 tras una denuncia anónima efectuada al 0800-Drogas de la Secretaría de Narcocriminalidad de Río Negro. Tareas de campo realizadas por la Policía de Río Negro y escuchas telefónicas sobre el abonado de la mujer permitieron identificar a Chocobar como presunto proveedor. El 14 de enero de 2023 se allanaron sus viviendas y se requisó un Fiat Uno.

En la vivienda de la mujer, en General Conesa, y en el vehículo, la policía incautó 20,82 gramos de cocaína fraccionados en 38 «bochitas» y cuatro envoltorios (aptos para 512 dosis), además de $168.640, celulares y cuadernos con anotaciones. En tanto, en el domicilio del condenado en Las Grutas secuestraron 58,55 gramos de cocaína de alta pureza (1.700 dosis), $405.930, una balanza, un posnet Point Smart de Mercado Pago y siete celulares.

A esta causa principal se le sumaron dos expedientes de 2024 tramitados por la Prefectura Naval. En abril de 2024 secuestraron en la casa del imputado 13,49 gramos de cocaína, marihuana, $516.650 y 700 dólares estadounidenses. En diciembre de 2024 hallaron otros 5,65 gramos de cocaína en 14 envoltorios, dinero y una motocicleta Suzuki AX100, unificándose los hechos en mayo de 2026.

Planteos procesales y declaraciones de las partes

En su indagatoria del 9 de febrero de 2023, Chocobar afirmó que «la sustancia era para su consumo personal y que el dinero provenía de la venta de artículos que comercializaba», mientras que la mujer no declaró. Si bien la fiscalía elevó la causa atribuyendo comercio a ambos, en el juicio abreviado la fiscal María Claudia Frezzini y el auxiliar Diego Paolini encuadraron la conducta de Molina como tenencia simple al no acreditarse la intención de venta en las escuchas.

Durante la audiencia, los imputados aceptaron el acuerdo. Chocobar «reconoció los hechos, aceptó la pena y su modalidad de cumplimiento, y señaló que tiene un contrato de trabajo por seis meses». La mujer, de apellido Molina, expresó que «no realiza tratamiento porque su jornada laboral se lo impide, pero que no consume ni mantiene contacto alguno con estupefacientes».

Detención domiciliaria y vulnerabilidad social

La defensora pública Gabriela Labat destacó la vulnerabilidad de la condenada, quien transitó por el Caina de Viedma hasta los 18 años, es único sostén de sus hijos menores y trabaja en la gastronomía. Sobre Chocobar, los informes constataron que es el cuidador principal de su madre, de 87 años, quien tiene graves secuelas de movilidad y otros padecimientos.

El juez Silva dispuso el arresto domiciliario para «evitar que el encierro prive de cuidado a quien depende de la persona condenada y no hay otro familiar que lo sustituya en la tareas de cuidado y asistencia». A su vez, lo autorizó a realizar salidas laborales por seis meses para cumplir su empleo formal en Sierra Grande.

Decomisos, donación e inhabilitaciones

La sentencia ordenó el decomiso del dinero incautado a Chocobar, los 700 dólares, la moto Suzuki AX100, celulares, balanzas y posnet. Para la mujer, la condena en suspenso incluyó reglas de conducta por dos años y fijó que del dinero secuestrado en su domicilio se deduzca la multa y costas, destinando el remanente como donación al hospital de General Conesa. Por último, se dispuso la destrucción de los estupefacientes.