Jack Doohan volvió a fallar en la clasificación del GP de Arabia Saudita: ¿Crece la chance para Franco Colapinto?

Jack Doohan volvió a decepcionar en clasificación y dejó más dudas en el Gran Premio de Arabia Saudita. El piloto de Alpine quedó eliminado en la Q1 y se reavivaron los rumores sobre una posible oportunidad para Franco Colapinto. El argentino sigue ganando protagonismo en los planes futuros de la escudería francesa.

Doohan registró un tiempo de 1:28.739 y quedó 17°, a solo 168 milésimas del corte para la Q2 y más de tres décimas detrás de su compañero Pierre Gasly, quien sí logró avanzar hasta la Q3. El viernes tuvo problemas de balance y desgaste excesivo en los neumáticos blandos, algo que se mantuvo el sábado pese a una leve mejora en la última práctica.

“Pudimos mejorar muchas cosas, pero es una pena haber perdido las dos sesiones de ayer. No tenía confianza con los blandos y me he quedado con ese déficit», explicó Doohan.

A su decepcionante clasificación se le sumó una reprimenda de los comisarios tras la tercera práctica libre por cruzar dos veces la zona delimitada para ingresar a boxes, lo que está expresamente prohibido.

“Fue vergonzoso. Estaba súper concentrado y ni pensaba, simplemente iba en línea recta. Son fracciones, pero debía tomar más margen”, admitió.

Del otro lado del box, Franco Colapinto espera su oportunidad. El argentino de 21 años se sumó como piloto reserva esta temporada, tras un paso prometedor por Williams en 2024. Si bien Alpine ratificó a Doohan y Gasly para 2025, el mal presente del australiano y la presión interna podrían acelerar los tiempos.

Con una butaca cada vez más comprometida y la figura de Colapinto ganando peso, Doohan está obligado a mostrar un salto de calidad. En Fórmula 1 no hay tiempo para adaptaciones largas: cada vuelta cuenta, y la competencia interna también corre a fondo.

Más allá de estos detalles, Alpine eligió dar un mensaje optimista en su perfil oficial de cara al domingo: “Lamentablemente, ese es el final de la clasificación de Jack: perdió por un pequeño margen. Volvemos mañana”. Luego postearon: “Hoy no es un día fácil para Jack Doohan. Es hora de mirar hacia adelante, con muchas oportunidades en la carrera de mañana”.