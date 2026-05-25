Empleadas domésticas en junio 2026: ajustes salariales y clave para calcular el aguinaldo

El cierre del primer semestre 2026 trae consigo una liquidación compleja para los empleadores y una recomposición esperada para el personal de casas particulares: el pago de empleadas domésticas en junio 2026 estará marcado por la entrada en vigencia de un nuevo tramo de aumento del 1,5%, definido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP).

Este incremento se suma a la obligatoriedad de abonar la primera cuota del aguinaldo para las empleadas domésticas, cuyo cálculo se ve influenciado por la incorporación progresiva de los bonos extraordinarios al salario básico.

En las provincias de Río Negro y Neuquén, la liquidación del pago de empleadas domésticas en junio 2026 exige una precisión técnica mayor, ya que deben computarse los adicionales por antigüedad y el plus por zona desfavorable del 30% sobre los nuevos mínimos conformados.

Escalas salariales: ¿cuánto cobrarán las empleadas domésticas en junio 2026?

El cronograma de actualizaciones escalonadas impacta en todas las categorías del régimen. Para el pago de empleadas domésticas en junio 2026, los valores mínimos reflejan la suba acumulativa pactada en la última paritaria.

Tareas Generales (Limpieza) : el valor por hora con retiro se fija en $3.600,66, mientras que el sueldo mensual asciende a $441.729,02.

: el valor por hora con retiro se fija en $3.600,66, mientras que el sueldo mensual asciende a $441.729,02. Asistencia y Cuidado de Personas (Niñeras) : en la modalidad con retiro, la hora sube a $3.862,18 y el mensual a $488.326,19.

: en la modalidad con retiro, la hora sube a $3.862,18 y el mensual a $488.326,19. Supervisores : los salarios mínimos para el personal jerárquico se ubican en $536.080,78 mensuales con retiro.

: los salarios mínimos para el personal jerárquico se ubican en $536.080,78 mensuales con retiro. Caseros: para esta categoría, el salario mínimo mensual vigente quedó fijado en $488.326,19.

Estos montos representan los pisos legales; es fundamental recordar que todavía restan $10.000 del bono extraordinario que deben abonarse como suma no remunerativa, antes de su integración definitiva al básico prevista para julio 2026.

¿Cómo calcular el aguinaldo en el pago de empleadas domésticas en junio 2026?

El Sueldo Anual Complementario (SAC) es el componente central que engrosa el pago de empleadas domésticas en junio 2026. Su liquidación debe realizarse, por normativa, hacia el 30 de junio 2026, tomando como referencia la mejor remuneración mensual del semestre.

Fórmula de cálculo : se toma el 50% del mejor sueldo percibido entre enero y junio..

: se toma el 50% del mejor sueldo percibido entre enero y junio.. Conceptos incluidos : el cálculo debe contemplar el básico, el adicional por antigüedad (1% por año trabajado) y el plus por zona desfavorable.

: el cálculo debe contemplar el básico, el adicional por antigüedad (1% por año trabajado) y el plus por zona desfavorable. Liquidación proporcional: para aquellas trabajadoras que no cumplieron los seis meses de actividad, el pago se prorratea según el tiempo efectivamente trabajado.

Garantizar la correcta registración en el portal de ARCA es vital para que el pago de empleadas domésticas en junio 2026 cumpla con los estándares de la Ley 26.844; la transparencia en la liquidación del aguinaldo y los aumentos no solo protege los derechos de seguridad social del personal, sino que brinda seguridad jurídica a los empleadores ante posibles reclamos por diferencias salariales.