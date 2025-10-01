Jannik Sinner campeón del ATP de Beijing: aplastó a Learner Tien y mantiene su racha de títulos

Jannik Sinner confirmó, una vez más, su referencia de la nueva generación del tenis. El italiano se consagró campeón del ATP de Beijing 2025 tras superar con absoluta contundencia al estadounidense Learner Tien, de 19 años, por 6-2 y 6-2 en apenas una hora y 15 minutos de juego.

Con este triunfo, Sinner conquistó el título número 21 de su carrera y volvió a levantar el trofeo en el Abierto de China, torneo que ya había ganado en 2023.

La final se presentó como un choque entre la jerarquía del número dos del mundo frente al entusiasmo de un debutante en una definición ATP. El italiano marcó diferencias desde el arranque, quebró rápido y cerró el primer set en solo 35 minutos. En la segunda manga, Tien, que venía de dar la sorpresa ante Daniil Medvedev en semifinales no pudo hacer mucho frente a Sinner, que encadenó seis juegos consecutivos para sellar la victoria.

El jugador de San Cándido atraviesa un 2025 histórico, con consagraciones en el Abierto de Australia, Wimbledon y ahora Beijing, lo que lo mantiene firme en la pelea por el Year-End No.1 contra Carlos Alcaraz. Además, ya tiene asegurado su lugar en las Nitto ATP Finals de Turín.

Más allá de la derrota, la actuación de Learner Tien lo instala como una de las revelaciones del circuito. Con la final escaló al puesto 36 del ranking mundial y se posiciona como candidato al ATP de Jeddah, con chances concretas de ingresar a las ATP Finals de diciembre.

Con su segundo trofeo en el ATP 500 de Beijing, Sinner se convirtió en el tercer jugador en la Era Abierta en repetir título en este certamen, detrás de leyendas como Novak Djokovic (6) y Rafael Nadal (2).