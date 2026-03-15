Jannik Sinner venció a Medvedev en la final de Indian Wells y logró una marca que solo tenían Federer y Djokovic

Jannik Sinner se subió a la cima del tenis masculino en el primer Masters 1000 de la temporada. El italiano conquistó el 25º título de su carrera al derrotar por 7-6 (6) y 7-6 (4) al ruso Daniil Medvedev en una final muy equilibrada que se extendió por más de una hora y media.



Sinner mostró una gran solidez durante todo el torneo, aunque en el partido decisivo debió exigirse al máximo frente a una versión agresiva de Medvedev, que apostó por un planteo ofensivo poco habitual en su juego.

En condiciones rápidas, el italiano volvió a demostrar su capacidad para resolver encuentros de alto ritmo. Se impuso en ambos tie-breaks y sostuvo la presión en momentos clave, incluso luego de levantar un 0-4 en el desempate del segundo set.

Jannik no concedió una pelota de quiebre en toda la final. (AFP)

Uno de los puntos fuertes de su actuación fue el servicio. Sinner había puesto especial énfasis en mejorar ese aspecto de su juego y lo reflejó en la final con una efectividad del 90% con el primer saque (43 de 48). Además, no concedió oportunidades de quiebre durante todo el partido.

Con el triunfo el Jannik alcanzó un registro histórico. Y es que, se convirtió en el tercer jugador capaz de ganar los seis torneos ATP Masters 1000 disputados sobre superficie dura, Indian Wells Masters, Miami Open, Canadian Open, Cincinnati Masters, Shanghai Masters y Paris Masters. Hasta ahora, solo lo habían conseguido el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic.

THE MOMENT JANNIK SINNER WON HIS FIRST INDIAN WELLS TITLE.



He’s now won every single hard court Masters title at the age of 24…



The youngest in history to do it.



Finger to his heart… that reaction says it all.👉❤️‍🔥



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pic.twitter.com/c6KpU4AtKS — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 15, 2026

Además, el triunfo reforzó el dominio reciente del italiano en su rivalidad con Medvedev. Tras perder los primeros seis enfrentamientos entre ambos, Sinner ahora lidera el historial por 9-7 y se quedó con los últimos nueve duelos sobre superficie dura, incluidas las cuatro finales más recientes que disputaron.

Cómo quedó la tabla de máximos ganadores de Masters 1000

TODOS LOS GANADORES DE TORNEOS DE MASTERS 1000 (1990-2025):