Jornada negra para la legión argentina en el comienzo del Masters 1000 de París

El comienzo del Masters 1000 de París, último torneo de dichas características de la temporada dejó a la legión argentina con las manos vacías luego de tres derrotas en igual cantidad de presentaciones.

Bajo el techo de la capital francesa, la actividad inicial sobre la superficie rápida dejó un saldo negativo tras las caídas de Mariano Navone, Sebastián Báez y Juan Manuel Cerúndolo en sus respectivos partidos de primera ronda, sin siquiera poder ganar un set.

En la Cancha 1, Mariano Navone cayó frente al francés Luca Van Assche por 6-3 y 7-5. El oriundo de 9 de Julio dio pelea en el parcial definitivo buscando forzar el desempate, pero el tenista local logró quebrar en el momento justo para sentenciar el pasaje a la próxima ronda.

Ruthless Ruud 🤺 @CasperRuud98 dismisses JM.Cerundolo 6-3, 6-2 to snap a 4-match losing streak @RolexPMasters | #RolexParisMasters https://t.co/3PeZgegban — ATP Tour (@atptour) November 2, 2026

Posteriormente se presentó Sebastián Báez, quien lamentablemente no consiguió imponer su ritmo ante el español Daniel Mérida, proveniente de la qualy, que se terminó imponiendo con un 6-4 y 6-2. El tenista bonaerense se mostró incómodo con el bote de la cancha rápida y cometió errores no forzados en momentos determinantes del desarrollo.

Por su parte, Juan Manuel Cerúndolo se despidió del torneo al perder contra el noruego Casper Ruud. El menor de los hermanos batalló desde el fondo de la cancha en el Estadio Central, pero la consistencia del europeo terminó inclinando la balanza con un resultado de 6-3 y 6-2.

Luego de las tres eliminaciones, la actividad nacional continuará este martes con las presentaciones de Francisco Cerúndolo ante el local Arthur Rinderknech y de Tomás Etcheverry contra el peligroso ruso Andrey Rublev.

Ambos formaron dupla hoy en el comienzo del certamen de dobles y debutaron con éxito tras derrotar a la pareja conformada por el australiano Marc Polmans y el polaco Jan Zielinski, por 6-4, 1-6 y 10-3. Un consuelo para la negativa jornada en la capital francesa.