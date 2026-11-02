Alergias de primavera: cómo mantener limpias la casa y la oficina sin generar más complicaciones

Muchas son las personas que durante la primavera tienen estornudos, congestión y otras molestias asociadas a las alergias estacionales y, aunque gran parte de los elementos que las provocan se encuentra en el exterior, también pueden ingresar y acumularse en hogares, oficinas y otros espacios cerrados a través de ventanas, sistemas de ventilación, ropa, zapatos y objetos de uso cotidiano.

Por eso, especialistas advierten sobre la relevancia de una limpieza adecuada y planificada. “En primavera es especialmente importante poner atención no solo a la frecuencia de la limpieza, sino también a cómo se realiza”, explicó Pablo Cardozo, jefe de Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente, en un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Las alergias pueden aumentar en estos meses y con ellas, el malestar respiratorio. Foto: Agencia NA (Magnific)

“El polvo, el polen y otras partículas pueden acumularse en superficies, textiles y rincones que muchas veces no consideramos, por lo que contar con rutinas y procedimientos adecuados ayuda a mantener espacios más limpios y confortables”, agregó, y desde Aramark Argentina recomiendan poner atención a algunos aspectos clave:

-Priorizar la limpieza húmeda: utilizar paños húmedos o métodos que permitan capturar el polvo, en lugar de simplemente desplazarlo hacia otras superficies.

-Limpiar de arriba hacia abajo: comenzar por muebles, repisas y superficies elevadas y terminar por los pisos ayuda a evitar que el polvo vuelva a depositarse en zonas que ya fueron limpiadas.

-Poner atención a textiles: cortinas, alfombras, tapices y otros elementos pueden acumular polvo y partículas, por lo que es importante incorporarlos a las rutinas de limpieza.

-No olvidar las zonas de alto uso: escritorios, mesas, teclados y otras superficies de uso frecuente requieren una limpieza regular, especialmente en espacios compartidos.

-Revisar puntos menos visibles: rejillas de ventilación, marcos de ventanas, esquinas y zonas detrás de muebles pueden convertirse en lugares de acumulación de polvo.

-Evitar levantar polvo innecesariamente: al barrer o sacudir en seco, las partículas pueden quedar suspendidas temporalmente en el aire. Siempre que sea posible, es preferible utilizar métodos que permitan capturarlas.

-Mantener una rutina: más que realizar grandes limpiezas de manera esporádica, establecer frecuencias adecuadas ayuda a evitar la acumulación de partículas en los espacios.

“Cada espacio tiene dinámicas distintas y por eso la limpieza debe responder a esas características. En una oficina, por ejemplo, existen zonas de tránsito permanente, espacios compartidos y superficies que requieren distintas frecuencias y procedimientos”, agregó Cardozo.

Entonces, durante los meses de mayor presencia de elementos que pueden hacer surgir molestias asociadas a las alergias, combinar buenas prácticas cotidianas con una gestión profesional de los espacios puede contribuir a mantener hogares y lugares de trabajo más limpios y confortables durante la primavera.

Agencia NA.