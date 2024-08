Julián Álvarez fue presentado en el Atlético de Madrid: «No me siento un superhéroe»

El delantero argentino Julián Álvarez fue presentado en el Atlético de Madrid y aseguró “no sentirse un superhéroe” por haber conseguido el mundial, a la vez que habló sobre los títulos obtenidos a lo largo de su carrera y opinó sobre su paso del club inglés al español.

“Primero que nada quería agradecerle al presidente (Enrique Cerezo) y a todos los dirigentes. A toda la gente que hizo esto posible, al cuerpo técnico, a los jugadores, al staff que me han recibido muy bien”, fueron las primeras palabras del jugador en su presentación.

A su vez, se mostró entusiasmado por su futuro en el Colchonero: “Estoy muy contento, muy emocionado. Desde el primer momento he sentido el cariño de todos los hinchas del Atlético”.

“Siento que en el equipo hay muchos jugadores importantes. Creo que somos eso, un equipo donde todos vamos a ayudar para dejar al Atlético de Madrid en lo más alto”, aseguró.

“Uno siempre sueña con ganar, le gusta ganar y competir. No me siento un superhéroe por haber conseguido el mundial”, respondió el ex River cuando fue cuestionado sobre su contundente participación en el Mundial 2022.

También, agregó: “Vengo a aportar lo mío y a luchar por todas las competiciones. Desde el primer momento, incluso antes de que se hiciera oficial, la gente me mostraba su cariño y su apoyo. Cuando llegué a la ciudad me puso muy feliz el apoyo de la gente desde el primer momento y estoy muy agradecido”.

“Será un momento muy bonito, me han hablado muy bien de la afición así que estoy muy entusiasmado con eso», sumó el delantero.

❝El miércoles va a ser un lindo momento para conocer a toda la afición, de la que me han hablado muy bien❞



Julián Alvarez te espera el 21 a las 21 😉



🎟️ https://t.co/vT56UXFbKC pic.twitter.com/9e0eJ1aPSx — Atlético de Madrid (@Atleti) August 16, 2024

En cuanto a su paso del Manchester City al Atlético de Madrid, el nacido en Calchín fue contundente al responder: “Necesitaba un cambio en mi carrera”.

“Hablaba con mis compañeros y compartía con Giuliano en los Juegos Olímpicos. El Cholo me dijo que quería que viniera para ayudar al equipo y que iban a potenciar mis virtudes. Era un desafío para mí”, contó cuando le preguntaron sobre la importancia de Rodrigo De Paul, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, sus compañeros de equipo.

Para finalizar, Álvarez habló de su experiencia con su ex técnico, Pep Guardiola, y lo que espera de su nuevo entrenador argentino: “De Guardiola he aprendido mucho, estoy muy agradecido de estos dos años. Junto a Simeone son dos de los mejores entrenadores de la historia y siento que puedo seguir mejorando y aprendiendo en muchas cosas”.

“Estoy muy ilusionado de conocer a un entrenador como es el ‘Cholo’, por lo que significa para este club, para la Liga española y por todo lo que le dio al fútbol mundial”, sentenció.