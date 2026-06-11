Corte sobre la Ruta 69, nexo clave con Vaca Muerta: el mapa con el desvío a la altura de Villa Manzano

Desde Vialidad Rionegrina comunicaron que hay un corte sobre la Ruta Provincial 69, en la zona de Villa Manzano, un nexo clave con Vaca Muerta. Explicaron que es por obras en el sector y solicitaron circular con precaución.

El tránsito especial estará habilitado únicamente entre las 10 y las 16, precisaron.

Dónde hay un corte sobre la Ruta 69: mapa con el punto del desvío

Explicaron que la interrupción al tránsito es en Calle Gral. Pacheco desde la RP 69, entre las calles Vinter y Coronel Dorrego.

«Solicitamos a quienes circulen por la zona respetar las velocidades máximas, la cartelería informativa, los desvíos establecidos y las indicaciones de los banderilleros. Hay maquinaria vial trabajando en el sector», comunicaron desde Vialidad Rionegrina.

Obra vial sobre la Ruta 69

En referencia a las obras, a principios de mes el organismo indicó que los trabajos sobre la Ruta 69 contempla mejoras en distintos sectores del tramo que conecta la Ruta Nacional 151 con El Labrador.

Se marcó que es un corredor estratégico para la conectividad de Campo Grande y el desarrollo productivo de la región.