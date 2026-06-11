Pestañas de Selección: la producción artística que llevó la imagen a otro nivel

No elegí nacer en Argentina, simplemente tuve el honor de hacerlo”. Con esa frase como punto de partida, la Lash Master Azul Danaeé Ford creó una producción artística en Roca inspirada en la identidad nacional. La propuesta reunió símbolos, costumbres y emociones asociadas a la argentinidad, en el marco del Mundial 2026, en una puesta en escena que combinó creatividad, estética y técnica dentro del universo de las extensiones de pestañas.

La producción se realizó en su academia y contó con la participación de dos modelos además de profesionales vinculados a la creación de contenidos. Durante varias horas de trabajo, el equipo construyó una propuesta visual inspirada en elementos que forman parte de la memoria colectiva argentina.

“En la tierra del dulce de leche, del asado compartido, de los gauchos, del folclore y del tango. En el país donde los vecinos muchas veces se convierten en familia, donde las tardes jugando en las calles de tierra dejaron recuerdos que nos acompañan toda la vida. Del mate, que abre conversaciones, acompaña silencios y no distingue edades, profesiones ni clases sociales”, expresó Azul, concida en redes sociales como azulford.lashacademy.

La elección de la temática no fue casual. Cada Mundial transforma calles, casas y redes sociales en escenarios donde la pasión futbolera se expresa de múltiples maneras. Rostros pintados, camisetas, accesorios y distintas expresiones estéticas forman parte de una celebración colectiva que excede a la cancha. Inspirada en ese fenómeno, Azul llevó esa misma identidad al terreno de sus producciones, utilizando las pestañas como soporte para representar el orgullo de sentirse argentino.

La iniciativa se enmarca en la categoría de fantasía, una disciplina presente en las competencias internacionales de lashistas. A diferencia de las categorías técnicas, donde se evalúa la correcta aplicación de extensiones, el objetivo es transmitir un concepto artístico a través de la imagen.

Aunque se trata de un rubro que muchas personas asocian únicamente con la estética, el mundo de las extensiones de pestañas ha desarrollado en los últimos años una intensa actividad de formación, perfeccionamiento y competencias que reúnen a profesionales de distintos países. En ese ámbito, las producciones de fantasía representan uno de los espacios de mayor libertad creativa.

Azul, quien además dirige su academia, explicó que este tipo de trabajos también buscan inspirar a las nuevas profesionales a continuar capacitándose y explorando las posibilidades artísticas de la disciplina.

La propuesta convirtió a las pestañas en una herramienta de expresión artística creando una obra que buscó plasmar lo que esta frase sencilla resume: “Argentina no es solo un lugar en el mapa. Es una forma de sentir, de compartir y de estar cerca de los demás. Y yo tengo el privilegio de llamarla hogar”.

