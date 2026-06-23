Le restó importancia: qué dijo Mbappé al ser consultado por la actuación de Messi

(AP). Mbappé fue la gran figura de Francia en sus dos primeros encuentros de fase de grupos.

Ambos mantienen una puja personal. Aunque se trate de una cuestión estadística y alimentada meramente por los fanáticos, Lionel Messi y Kylian Mbappé mantienen un duelo por demás especial en la Copa del Mundo 2026: la batalla por la Bota de Oro.

Más aún, considerando que, en apenas dos partidos, el argentino ya logró transformarse en el máximo goleador de copas mundiales, con el francés respirándole la nuca, habiendo quedado en la misma línea que el alemán Miroslav Klose.

Pero en ese ítem la ventaja es del rosarino; el doblete de ayer ante Austria le permitió llegar a 18 tantos y quedar como único líder en esa tabla histórica, con dos goles de ventaja sobre el delantero de Real Madrid, que también marcó doble ayer contra Irak.

Al ser consultado en conferencia de prensa, el francés pareció restarle importancia a esa estadística: «No veo lo que hace Leo. Si me centrara en ver lo que hace, tendría que esforzarme aún más”, expresó el jugador francés.

«Leo siempre marca. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. No me fijo en lo que hace para nada. Solo pienso en ayudar a mi equipo», recalcó el francés, que ayer cumplió 100 partidos con la selección europea, con la que ha marcado 16 goles mundialistas.

Por último, el delantero refirió al buen presente de su Selección, que, al igual que Argentina, ganó sus primeras dos presentaciones y se aseguró la clasificación a los 16avos de final.

«Me siento muy bien. Todo el mundo sabe que el Mundial para un jugador es un objetivo importante. Yo he intentado hacer la mejor temporada posible con el Real Madrid. Tuve una lesión importante en enero y después volví de la mejor manera posible a nivel físico y mental para llegar aquí en buenas condiciones».