Junior, el roquense de 9 años que se probó en River y ahora es jugador de Boca

Con todas sus ilusiones se fue a Buenos Aires. Lo había descubierto el papá de Marcelo Gallardo, el técnico de River. Un número diez con condiciones encontró la puerta del futuro en el fútbol grande. Sin embargo, a poco andar, una diferencia en la propuesta los hizo escuchar a la gente de Boca. El acuerdo surgió rápído y Junior pasó de inmediato al club de la Ribera. Tan rápido que ya firmó contrato y hasta debutó hace algunos días con la azul y oro.

El papá de Junior, César Ramírez habló con Digan lo Digan, de RN radio. Contó que en realidad estaban felices por cumplir el sueño de ir a jugar en River, pero que «apareció Boca, nos hizo una mejor propuesta y como el sueño de mi hijo era jugar en Boca, arreglamos con ellos y ya debutó en ese club».

César elogió el buen trato de River para con su hijo, pero «nos fuimos por un tema que para nosotros no es menor, porque Boca nos paga los viajes, la estadía, me consiguen trabajo y puedo llevar toda mi familia a Buenos Aires. River nos daba los pasajes, pero el alojamiento corría por nuestra cuenta y eso era difícil porque no teníamos cómo afrontar esos gastos».

Ante la consulta sobre cómo surgió el interés de Boca, Cesar resumió que «se difundió de boca en boca y todos estaban enterados, lo vieron, les gustó y nos hicieron una oferta que era más amplia. Mi hijo tiene 9 años y necesitábamos que nos aseguren lo de la estadía».

Junior está en Roca y aguarda que sus padres resuelvan el alquiler de su casa para volver todos a Buenos Aires, aunque él deberá presentarse antes a entrenar, apenas cumpla los 10 años en el mes de julio. «Cuando llegue con 10 años jugará en la categoría de 11, porque le ven condiciones», dijo su padre.

Una de las exigencias de Boca es el rendimiento escolar y el papá de Junior dijo que «anda muy bien en la escuela, está en cuarto grado y él sabe que primero la escuela y después el fútbol, aunque desde bebé que ama la pelota, jugaba agarrándose de los muebles y todos queremos que cumpla su sueño, que aproveche la oportunidad».

Escuchá la entrevista completa César Ramírez, papá de Junior con «Digan lo que Digan», de RN Radio.

