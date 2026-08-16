Paso en falso: la trama de la llamada a Mauricio Macri y las tensiones en el Gabinete de la LLA

En los pasillos de la Casa Rosada y en el círculo rojo empresarial comenzó a ganar terreno una certidumbre incómoda: la reelección de Javier Milei en 2027 dejó de ser un trámite garantizado. El reciente freno parlamentario en el Senado, sumado al deterioro de indicadores clave de consumo y actividad económica, quebró el optimismo ciego del oficialismo y encendió todas las alarmas en el esquema libertario.

Frente a este escenario de vulnerabilidad, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, abandonó la purismo ideológico «violeta» y asumió el control de un plan de contingencia urgente. La orden fue clara: buscar contención en Mauricio Macri y flexibilizar la relación con los gobernadores.

La necesidad de contención política empujó a Karina Milei a llamar a Mauricio Macri. La comunicación, que no se extendió por más de media hora, sirvió para reabrir un canal de diálogo que llevaba meses congelado tras los contrapuntos por los espacios de poder en el Gabinete.

Diego Santilli y “Lule” Menem reciben al titular de la bancada del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, y a Fernando De Andreis, principal armador del expresidente. Aunque la sintonía entre los negociadores es histórica, el macrismo exigirá «reconocimiento político» y garantías de respeto institucional antes de firmar cualquier letra chica electoral.

Como publicó anteriormente este medio, Mauricio Macri explicó a la conducción partidaria que el objetivo es “dar un primer paso de acercamiento” y “construir un marco de confianza” con la Casa Rosada.

De la misma manera, también dejó en claro que mantiene sus reservas respecto del Gobierno. Ante la mesa ejecutiva del PRO reconoció que continúa siendo “escéptico” sobre las posibilidades de alcanzar un entendimiento.

Al mismo tiempo, planteó que durante este año es necesario “agotar todo intento de que a este gobierno le vaya bien”.

La caída en las encuestas y el «efecto 2019» que inquieta al establishment

Según reveló un informe de Infobae, las mediciones que llegaron a Balcarce 50 confirmaron que la desaprobación de la gestión se consolidó en un 61%, superando los niveles que registraba el propio Macri tras la debacle de las PASO en 2019. En el gabinete admiten que el «paseo por el parque» hacia la reelección entró en un terreno cenagoso.

La preocupación no es únicamente política, sino también de mercado:

Inquietud financiera: el presidente del Banco Central, Santiago Bausili , reconoció ante empresarios que la economía «crece más despacio» de lo deseado, mientras que informes privados advierten sobre el cierre de miles de empresas y el récord de morosidad familiar.

el presidente del Banco Central, , reconoció ante empresarios que la economía «crece más despacio» de lo deseado, mientras que informes privados advierten sobre el cierre de miles de empresas y el récord de morosidad familiar. Preocupación en Vaca Muerta y las provincias: aunque el boom hidrocarburífero en Neuquén y la minería mantienen el entusiasmo de los gobernadores, existe alarma por la falta de «derrame» en la economía real y el surgimiento de asalariados empobrecidos por la inflación y los bajos sueldos.

aunque el boom hidrocarburífero en Neuquén y la minería mantienen el entusiasmo de los gobernadores, existe alarma por la falta de «derrame» en la economía real y el surgimiento de asalariados empobrecidos por la inflación y los bajos sueldos. Proyectos paralizados: dirigentes gremiales como Gerardo Martínez (UOCRA) buscan rescatar planes de vivienda e infraestructura —incluyendo iniciativas con impacto en el interior— mediante financiamiento de organismos internacionales ante el congelamiento de la obra pública nacional.

Misión rescate: la híperroca de Diego Santilli con el PRO y las provincias

El principal ejecutor del giro pragmático de Karina Milei es el jefe de Gabinete, Diego Santilli. El funcionario no solo tejió el histórico llamado telefónico de media hora entre la hermana presidencial y el fundador del PRO, sino que encabezó un raid de negociación federal: