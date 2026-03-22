Karting con caja: Sampirisi, Datri y Petto fueron los destacados de la primera fecha

En El Anfiteatro de Fernández Oro, el Karting con caja dio inicio a su temporada 2026. Bruno Sampirisi, Martín Petto, Bautista Datri, Federico Hormazábal, Laureano Martínez, Liam Scalora, Lucas López y Simón Reyes fueron los primeros ganadores del año. La actividad se desarrolló en una única jornada, con 72 karts en pista.

La categoría Internacional fue dominada por Bruno Sampirisi de principio a fin. El piloto de Rincón de los Sauces se quedó con la pole position, la serie y la final. En esta última fue escoltado por su coterráneo Federico Ferrero (a 13s98) y por Martín Cabrera (a 30s93).

En la flamante Kayak 250, Martín Petto desarrolló la misma faena que Sampirisi. Petto se quedó con cada una de las salidas a pista y en la final le sacó 5s17 a Matías Colángelo. Muy lejos, a una vuelta, llegó Fabián Schunmacher. La categoría, que está reservada para mayores de 40 años, hizo su debut absoluto en el Karting con caja.

Martín Petto fue inalcanzable en la flamante Kayak 250. (Prensa KCC)

Datri dominó en la Senior

Otro que dominó todas las salidas a pista fue Bautista Datri, en la Senior. Tras quedarse con la clasificación y la serie, ganó la final más ajustada de la jornada, con 2s93 de ventaja sobre Joaquín Vera. Tercero quedó Tomás Baeza, quien regresó a la categoría tras competir en la Clase 1 del Turismo Pista del Valle durante el 2025. La última victoria de Datri en la divisional había sido el 9 de agosto pasado.

Baeza, Datri, Vera, el podio de la Senior. (Prensa KCC)

Tras la pole position registrada por el actual campeón Oscar Rebolledo en la categoría Máster, la serie y la final fue dominada por Federico Hormazábal, quien había ganado la última fecha de la temporada 2025. Impuso un gran ritmo en la final y le sacó 5s97 a su escolta, Alejandro Carrasco. Tercero quedó Gonzalo Sarai, ante la exclusión de Rebolledo, por ingresar con exceso de velocidad al parque cerrado.

En la Junior, el dominio inicial fue de Bautista Cruces, quien registró el giro más veloz en la clasificación y también se quedó con la serie. Sin embargo, en la final cometió un exceso y se despistó. Fue ahí que apareció el roquense Laureano Martínez, y con un gran rendimiento, se quedó con la primera carrera del año. Martínez le sacó 10s16 a Santino Romani y 12s13 a Juan Bautista Díaz.

Así terminaron en Pre Junior y Varilleros

En la Pre Junior, Liam Scalora salió decidido a buscar el campeonato que se le escapó el año pasado. Scalora se quedó con todas las tandas y en la final le sacó 8s08 al actual campeón, Iker Medel. Muy cerquita de Medel llegó Simón Fernández, en el tercer lugar. Menos de 3 décimas separaron al segundo del tercero. En el Torneo Clausura 2025, Scalora ganó tres finales y ahora va en búsqueda del título.

La Varilleros fue dominada por el campeón vigente, Lucas López. Tras imponerse en todas las sesiones, en la final le ganó por 4s12 a Damián Fagan. Muy cerca de este último llegó Alejo Ferrer, a 4s23 de López. El año pasado, López se impuso en cinco finales, ganó el Clausura y también aspira a llegar al bicampeonato.

Por último, Simón Reyes fue el dominador en la Escuela. Sacó una amplia diferencia sobre Emma Moretti y sobre Eitan Gaitán, que lo acompañaron en el podio.

Cabe destacar que la fecha se iba a desarrollar en dos jornadas, pero ante la probabilidad de lluvias anunciada para el domingo, se decidió desarrollar todo el cronograma el día sábado. Se suprimieron las pre-finales y tras la final se otorgó el puntaje de esas dos tandas a todos los participantes.

La segunda fecha de la temporada 2026 se desarrollará entre el 18 y el 19 de abril. Por estas horas se realizan gestiones para que tenga lugar en el Kartódromo de Rincón de los Sauces.