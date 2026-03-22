Nicolás Varrone se subió al podio en las 12 Horas de Sebring y ratificó su gran presente

Nicolás Varrone atraviesa un gran momento y volvió a dejarlo en claro en Estados Unidos. El argentino se subió al podio en las tradicionales 12 Horas de Sebring, donde finalizó tercero al volante de un Corvette oficial en la categoría GTD Pro del IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

El bonaerense, que semanas atrás tuvo su debut en la Fórmula 2, fue parte de una sólida actuación colectiva junto a Tommy Milner y Nicky Catsburg para el equipo Pratt Miller Motorsport. La tripulación había largado desde la octava posición y, con un ritmo consistente, logró meterse rápidamente en la pelea por los puestos de vanguardia.

A lo largo de la competencia, el argentino mantuvo al equipo dentro del top seis y entregó el auto a Catsburg. Incluso, el equipo logró sobreponerse a una sanción de pase y siga que recibió el argentino tras un contacto en pista, lo que los obligó a recuperar terreno en un tramo decisivo de la carrera.

A falta de veinte minutos para el final, el ingreso del Safety Car compactó al pelotón y borró las diferencias en la punta. En la reanudación, el equipo de Varrone logró sostener el tercer puesto y la victoria quedó en manos del Porsche 911 GT3 R (992) conducido por Thomas Preining, Klaus Bachler y Ricardo Feller, mientras que el segundo lugar fue para la formación integrada por Nick Tandy, Harry King y Alessio Picariello.

Nico Varrone al podio en Sebring

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El equipo remontó desde P8 + drive through y terminó P3 en las 12 Horas de Sebring 🏁



A seguir cosechando este año Nico

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«Es una carrera muy dura y lograr un podio acá es increíble. Estoy muy contento con el trabajo del equipo», expresó Varrone, que ya sabía lo que era ganar en Sebring tras su triunfo en 2023.

El resultado confirma el gran presente del piloto de Ingeniero Maschwitz, que semanas atrás también había sido protagonista en su presentación en la Fórmula 2 en Australia, donde lideró 13 vueltas en la carrera principal.

De cara a lo que viene, Varrone seguirá compitiendo en el calendario del IMSA, con próximas fechas en Laguna Seca y Detroit. En paralelo, continuará su preparación en Europa con el equipo Van Amersfoort Racing, a la espera de su próxima participación en Fórmula 2, prevista recién para junio en Mónaco.