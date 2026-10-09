Karting: el neuquino Gorlero Pizzaro brilló en Italia y firmó la Pole en la Academy Trophy de la FIA

El neuquino Joaquín Gorlero Pizarro cumplió con una destacada actuación tras adjudicarse la Pole Position de la tercera y última ronda de la FIA Karting Academy Trophy – Junior, con disputa en el Leopard Circuit de Viterbo, al norte de Roma (Italia).

El piloto de 14 años, seleccionado por la CDA del Automóvil Club Argentino como uno de los integrantes del equipo nacional, resultó el más rápido entre los 45 pilotos inscriptos (es el único argentino de su categoría) tras cronometrar 54,260 segundos su mejor vuelta, a un promedio de 85,84 kilómetros por hora.

La prueba de clasificación se disputó en dos series de seis minutos. Joaco ganó la primera con 95 milésimas de ventaja sobre John Han, nativo de Hong Kong, líder del campeonato y ganador de la fecha anterior en Sarno.

JOAQUÍN GORLERO PIZARRO 🇦🇷 La palabra del Poleman en Viterbo en el marco de la fecha final de la FIA Academy Trophy Junior https://t.co/ipLpvysIP2 — Corazondef1 (@Corazondef1) October 9, 2026

En la segunda serie, si bien el mejor resultó el belga Noah Grinet, con un tiempo de 54,371 segundos, el piloto regional resultó imbatible computando los resultados de ambos parciales, por lo que ello le acreditó el primer puesto, por delante de los mencionados Grignet y Han.

El resultado, cristalizado en un hermoso trofeo bien característico (foto), confirmó lo que había mostrado el jueves, cuando fue el más rápido de su grupo en el primer entrenamiento libre. Asimismo, el resultado parcial marca un salto respecto de la fecha anterior, ya que en Sarno había clasificado 8°.

El Academy Trophy se corre con conjuntos mecánicos idénticos todos, asignado por la organización, de modo que la diferencia la hace el piloto. Para reforzar esa igualdad, el reglamento prevé intercambios de motor por sorteo entre los pilotos: después de la práctica del jueves a Joaco le tocó cambiar el suyo con el de otro competidor. Así y todo, el neuquino logró la Pole.

El volante de 14 años largará primero en sus tres mangas clasificatorias: las dos primeras irán mañana, mientras que la restante se llevará a cabo el domingo. Los 36 mejores tras las mangas acceden a la final del domingo, a 20 vueltas.

Joaquín llegó a Viterbo en el puesto 11 del campeonato, con 41 puntos. Su participación en las mangas se podrá seguir en vivo a través del canal de YouTube de “FIA KARTING”. La actividad sabatina tendrá al neuquino corriendo a las 5:25 y 9:40 de Argentina, respectivamente.