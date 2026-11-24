Este miércoles 25 de noviembre habrá medidas de fuerza en el ámbito educativo de Río Negro. La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) convocó a un paro y movilización provincial, mientras que la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Negro (Atunrn) llamó al personal no docente a adherir al paro nacional convocado por Fatun.

Unter anunció un nuevo paro docente en Río Negro

Unter definió una nueva medida de fuerza ante «el incumplimiento del Gobierno provincial de convocar a paritaria antes del 15 de noviembre», tal como había resuelto el Congreso del sindicato.

En un comunicado difundido este martes, el gremio cuestionó que el Ejecutivo provincial cierre los espacios de diálogo y suspenda las mesas de trabajo. «Mientras los problemas de la educación pública y las demandas de lxs trabajadorxs siguen sin respuestas, elige cerrar los espacios de discusión y profundizar el conflicto», expresó la organización.

La organización gremial reclamó una recomposición salarial para recuperar el poder adquisitivo y cuestionó la falta de respuestas del Ejecutivo provincial. Además, exigió soluciones por la deuda de los aportes jubilatorios, rechazó las auditorías médicas privadas y punitivas y pidió mejoras en la infraestructura escolar y las condiciones laborales en todos los niveles y modalidades.

«Ante la falta de convocatoria, ante el silencio y la falta de respuestas, volvemos a las calles», expresó el gremio en su comunicado.

La convocatoria de este miércoles también estará vinculada al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El sindicato planteó que la violencia económica es una forma de violencia de género y advirtió sobre el impacto del ajuste salarial y la precarización laboral.

«Más del 70 % de quienes integramos nuestro sindicato somos mujeres. El ajuste sobre nuestros salarios, la pérdida de poder adquisitivo, la precarización laboral y el deterioro de nuestras condiciones de vida impactan directamente sobre nuestra autonomía económica y nuestras posibilidades de vivir libres de violencias», señalaron.

«Cuando el Gobierno cierra las puertas al diálogo, nuestra organización se hace escuchar en las calles», afirmaron.

Atunrn convocó al paro no docente del 25 de noviembre

La Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Negro (Atunrn), en tanto, convocó al personal no docente a adherir al paro del miércoles 25 de noviembre, en rechazo al «proyecto de Presupuesto nacional 2027 impulsado por el Gobierno de Javier Milei».

El sindicato cuestionó los recursos previstos para las universidades públicas y advirtió sobre el impacto del ajuste en el funcionamiento de las instituciones, los salarios y la continuidad de los puestos de trabajo.

También sostuvo que «el proyecto presupuestario no contempla las partidas previstas en la Ley de Financiamiento Universitario y reclamó a los legisladores nacionales de Río Negro que no acompañen la iniciativa».

La medida se enmarca en la convocatoria de Fatun y en el reclamo por el financiamiento de las universidades públicas.