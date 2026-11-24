A casi un año de haber renunciado a la banca de senadora nacional para la que resultó electa en octubre 2025, la diputada por Río Negro Lorena Villaverde trasladó el conflicto político al terreno judicial. Este martes 24 de noviembre 2026, la legisladora promovió una acción de amparo contra el Congreso de la Nación con el objetivo de que se declare inconstitucional la utilización de antecedentes previos a una elección, para frenar o demorar la incorporación de un legislador proclamado por el voto popular.

Según consta en la carátula oficial del Expediente N° CNE 14855/2026, radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, Secretaría Electoral de la Capital Federal, a cargo de María Servini (con intervención subrogante registrada de Ariel Lijo), y en el escrito patrocinado por el abogado Carlos José Laplacette (Estudio Cassagne), la presentación de Lorena Villaverde busca sentar un criterio preventivo de cara a las elecciones 2027.

Qué pide Lorena Villaverde en su amparo contra el Congreso de la Nación

A través de un escrito de 59 páginas, Lorena Villaverde solicitó una declaración judicial con efectos vinculantes que delimite las facultades parlamentarias establecidas en los artículos 64 y 66 de la Constitución Nacional.

La diputada, cuyo mandato actual en la Cámara baja vence en diciembre 2027, pidió que se declare que los hechos anteriores a los comicios invocados en noviembre 2025 contra su diploma no pueden volver a utilizarse para impedir, suspender o diferir su incorporación a una Cámara del Congreso si vuelve a resultar electa.

Con apoyo en los fallos de la Corte Suprema en los casos «Bussi» y «Patti», la demanda sostiene que el artículo 64 de la Constitución solo faculta a las Cámaras a controlar la validez formal del diploma emitido por la autoridad electoral y los requisitos objetivos de elegibilidad, reservando exclusivamente al electorado la valoración de la idoneidad moral.

Si bien el amparo no reclama la restitución inmediata de la banca en el Senado, Villaverde afirmó que su dimisión del 4 de diciembre 2025 no fue un consentimiento, sino el resultado de una «coacción» provocada por el dictamen de rechazo de la Comisión de Asuntos Constitucionales (Orden del Día N° 679/25) y la postergación indefinida de su jura, reservándose el derecho a impugnar esa renuncia por otra vía judicial.

El planteo de Lorena Villaverde por trato desigual y perspectiva de género en el Senado

Uno de los ejes centrales de la presentación judicial de Lorena Villaverde ante la Justicia electoral apunta al criterio dispar que, según denuncia, aplicó la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado en noviembre 2025: