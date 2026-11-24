El fallecimiento de Jeanine Irina Grasmeijer, referente histórica del buceo libre internacional y doble plusmarquista mundial femenina de inmersión libre, generó conmoción entre deportistas y seguidores de las disciplinas acuáticas.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por su familia a través de la cuenta de Facebook de la deportista, consignado por Ámbito, y los registros históricos de la Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea (AIDA) y la Universidad de Maastricht, sus allegados no informaron la causa específica del deceso, pero aclararon expresamente que no estuvo relacionado con un accidente de buceo.

A los 33 años, la atleta neerlandesa murió el pasado 16 de noviembre 2026, aunque la noticia recién trascendió públicamente durante el último fin de semana antes de su despedida fúnebre programada para este miércoles.

Qué informó la familia sobre la causa de muerte de Jeanine Grasmeijer y cuándo será su despedida

En su pronunciamiento público, el entorno íntimo de Jeanine Grasmeijer buscó despejar especulaciones vinculadas a los riesgos extremos de su antigua disciplina deportiva y compartió los detalles del homenaje final:

Sin vínculo con la práctica de apnea : si bien la familia mantuvo en reserva el motivo médico exacto del fallecimiento ocurrido el lunes 16 de noviembre 2026, enfatizó que la muerte de la deportista neerlandesa no respondió a un siniestro bajo el agua.

: si bien la familia mantuvo en reserva el motivo médico exacto del fallecimiento ocurrido el lunes 16 de noviembre 2026, enfatizó que la muerte de la deportista neerlandesa no respondió a un siniestro bajo el agua. El recuerdo de sus seres queridos : sus familiares la evocaron como una persona «aventurera, espontánea y perseverante», destacando la determinación con la que encaraba cada objetivo personal y competitivo.

: sus familiares la evocaron como una persona «aventurera, espontánea y perseverante», destacando la determinación con la que encaraba cada objetivo personal y competitivo. Ceremonia fúnebre y libro de condolencias: el funeral de Grasmeijer tendrá lugar este miércoles 25 de noviembre 2026, y sus allegados habilitaron una página conmemorativa digital para que amigos, colegas y alumnos puedan dejar mensajes y recuerdos.

Los récords mundiales de Jeanine Grasmeijer en apnea: de Grecia a Bonaire

Criada en Emmen, en el noreste de los Países Bajos, Jeanine Grasmeijer descubrió la apnea durante un viaje de mochilera por el sudeste asiático tras finalizar la escuela secundaria, luego de probar el buceo convencional en Tailandia y preferir la libertad de sumergirse sin tanques de aire comprimido: