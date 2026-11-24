De qué murió Jeanine Grasmeijer, la apneísta récord del mundo que alcanzó los 92 metros de profundidad
La familia de la apneísta neerlandesa Jeanine Grasmeijer confirmó su fallecimiento a los 33 años, y aclaró que no ocurrió por un accidente de buceo.
El fallecimiento de Jeanine Irina Grasmeijer, referente histórica del buceo libre internacional y doble plusmarquista mundial femenina de inmersión libre, generó conmoción entre deportistas y seguidores de las disciplinas acuáticas.
De acuerdo con el comunicado oficial difundido por su familia a través de la cuenta de Facebook de la deportista, consignado por Ámbito, y los registros históricos de la Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea (AIDA) y la Universidad de Maastricht, sus allegados no informaron la causa específica del deceso, pero aclararon expresamente que no estuvo relacionado con un accidente de buceo.
A los 33 años, la atleta neerlandesa murió el pasado 16 de noviembre 2026, aunque la noticia recién trascendió públicamente durante el último fin de semana antes de su despedida fúnebre programada para este miércoles.
Qué informó la familia sobre la causa de muerte de Jeanine Grasmeijer y cuándo será su despedida
En su pronunciamiento público, el entorno íntimo de Jeanine Grasmeijer buscó despejar especulaciones vinculadas a los riesgos extremos de su antigua disciplina deportiva y compartió los detalles del homenaje final:
- Sin vínculo con la práctica de apnea: si bien la familia mantuvo en reserva el motivo médico exacto del fallecimiento ocurrido el lunes 16 de noviembre 2026, enfatizó que la muerte de la deportista neerlandesa no respondió a un siniestro bajo el agua.
- El recuerdo de sus seres queridos: sus familiares la evocaron como una persona «aventurera, espontánea y perseverante», destacando la determinación con la que encaraba cada objetivo personal y competitivo.
- Ceremonia fúnebre y libro de condolencias: el funeral de Grasmeijer tendrá lugar este miércoles 25 de noviembre 2026, y sus allegados habilitaron una página conmemorativa digital para que amigos, colegas y alumnos puedan dejar mensajes y recuerdos.
Los récords mundiales de Jeanine Grasmeijer en apnea: de Grecia a Bonaire
Criada en Emmen, en el noreste de los Países Bajos, Jeanine Grasmeijer descubrió la apnea durante un viaje de mochilera por el sudeste asiático tras finalizar la escuela secundaria, luego de probar el buceo convencional en Tailandia y preferir la libertad de sumergirse sin tanques de aire comprimido:
- Plusmarcas nacionales y formación académica (2012-2013): mientras cursaba sus estudios de Medicina en la Universidad de Maastricht, donde sorprendió a su primer instructor al sostener cinco minutos de apnea estática, estableció récords neerlandeses de 6 minutos y 31 segundos en apnea estática (2012) y de 178 metros recorridos bajo el agua con monoaleta (2013).
- Primer récord mundial a los 20 años (2013): en septiembre de 2013, en Kalamata, Grecia, descendió hasta los 90 metros en inmersión libre y se convirtió en la mujer más joven de la historia en lograr una marca mundial en la disciplina, registro que mantuvo durante seis días hasta que la rusa Natalia Molchanova alcanzó los 91 metros.
- Título mundial y récord de 92 metros (2015-2016): tras ganar la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Profundidad de AIDA en 2015, recuperó la plusmarca global el 14 de septiembre de 2016 durante el certamen DeepSea Challenge en la isla caribeña de Bonaire, al descender 92 metros en 3 minutos y 46 segundos con una sola respiración, marca que conservó durante casi dos años, además de haber alcanzado los 60 metros en peso constante sin aletas.
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