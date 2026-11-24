Mainqué incorporó a 129 familias a la red de gas natural con la inauguración de una nueva etapa de ampliación del servicio. La obra demandó una inversión superior a los $117 millones y fue presentada este martes por el gobernador Alberto Weretilneck, quien durante su visita también anunció dos nuevas intervenciones: la construcción de un Salón de Usos Múltiples (SUM) en la Escuela Primaria 61 y la pavimentación de la Calle 4.

Los trabajos de gas se realizaron en el marco del Plan Gas Rionegrino e incluyeron el tendido de aproximadamente 1.846 metros de cañerías de distintos diámetros. La extensión permitió que 129 hogares accedieran a una conexión que mejora las condiciones de habitabilidad y reduce los costos que implica conseguir otros combustibles para calefaccionarse.

Durante el acto, Weretilneck destacó el impacto de la obra en la vida cotidiana de los vecinos y planteó que el objetivo es completar la cobertura en la localidad. “Cuando hacemos obras de gas estamos resolviendo problemas de salud de los vecinos. Nos propusimos terminar con las familias de Mainqué que todavía no tenían el servicio y, cuando finalicemos este período de gestión, vamos a haber dejado a la localidad prácticamente con el 100% de cobertura”, afirmó.

Además, adelantó que una próxima etapa permitirá incorporar a otras 26 familias, con lo que se alcanzaría a cerca de 155 hogares beneficiados por las ampliaciones.

El intendente de Mainqué, Miguel Petricio, agradeció el acompañamiento provincial y destacó el trabajo conjunto para concretar las intervenciones: «Hoy estamos viendo los resultados de un esfuerzo compartido. Son respuestas concretas a necesidades de nuestros vecinos y un paso muy importante para seguir creciendo», expresó.

Un SUM escolar y más asfalto

Además, durante la jornada se firmó el contrato con la empresa Zigma S.A. para construir un Salón de Usos Múltiples en la Escuela Primaria 61. El proyecto cuenta con una inversión superior a los $1.489 millones y se financiará con fondos provenientes de los aportes de las empresas que desarrollan actividades hidrocarburíferas en la provincia.

El nuevo edificio permitirá ampliar las instalaciones escolares y contar con un espacio para actividades educativas, recreativas, culturales e institucionales: «Este salón va a mejorar las condiciones pedagógicas de la escuela», señaló el gobernador. También podrá ser utilizado por las familias y otros integrantes de la comunidad.

Por otra parte, el Gobierno provincial firmó un acta compromiso para avanzar con la pavimentación de la Calle 4, entre las calles 19 y 7. La intervención tiene una inversión prevista superior a los $858 millones y permitirá reemplazar la actual calzada de suelo natural por una superficie pavimentada.

Según explicó Weretilneck, la obra permitirá completar la conexión pavimentada de los principales ejes de circulación de la localidad: «Con esta intervención, vamos a tener pavimentada la conexión principal de norte a sur y de este a oeste», sostuvo. En conjunto, las tres intervenciones representan una inversión superior a los $2.465 millones.