El Observatorio Mumalá registró 266 femicidios y 788 intentos de femicidio en la Argentina entre el 1 de enero y el 20 de noviembre de 2026. «Estamos hablando del peor octubre de los últimos cinco años», aseguró la referente de la organización en Neuquén, Gladys Aballay.

Atribuyó el saldo al desmantelamiento de los programas nacionales de prevención, atención y asistencia económica para mujeres en situación de violencia. «Nos queremos vivas, libres y desendeudadas», levantó como consigna para la marcha de este miércoles 25 de noviembre, a las 18 en el Monumento a San Martín de Neuquén capital.

La precarización y la crisis económica será un punto central en esta movilización. La referente de Pan y Rosas Neuquén y concejala por el Frente de Izquierda, Julieta Katcoff, remarcó que ello está estrechamente ligado a la violencia de género: «Muchas mujeres dependen económicamente de sus agresores».

Este 25N la fundadora de La Revuelta, Ruth Zurbriggen, insistió en que «la deuda es violencia». «La quita profunda que hay en relación a los salarios, la precarización de la vida a niveles extremos, también hace que eso tenga efectos en las relaciones interpersonales», recalcó.

25N en Neuquén: «Desmantelaron todos los programas», denuncian los feminismos

Aballay vinculó los femicidios y los intentos de femicidio que registró Mumalá con el retroceso de las políticas públicas. «Se han destruido carteras enteras que tienen que ver con la prevención y el acompañamiento», afirmó. Entre las herramientas que «se perdieron», mencionó los «programas económicos que acompañaban a las mujeres cuando decidían irse de la casa del violento».

«Estamos viviendo uno de los peores octubres en cuanto a femicidios. Esto es una alerta. Por eso planteamos que se tiene que declarar la Ley de Emergencia en Violencia en nuestro país», aseveró. Sostuvo que ello obligaría a los gobiernos a destinar presupuesto a los dispositivos de prevención.

Zurbriggen vio con preocupación que en el Presupuesto 2027, a nivel nacional, no se destinen fondos a los programas vinculados a las políticas de género. Señaló que eso se traduce a nivel provincial y aseguró: «Hay que decir que en la provincia hay una negación absoluta de este problema. Digo negación, porque en los discursos de quienes tienen a cargo programas, secretarías, subsecretarías, pareciera que se está haciendo todo y más, pero en los hechos concretos no lo vemos».

Katcoff también cuestionó que, con los récords de producción en Vaca Muerta, el gobierno no asigne recursos suficientes para que las mujeres puedan salir de la casa del agresor. «Hace muchísimos años que venimos reclamando la creación de un plan de emergencia por violencia de género en la provincia y no tenemos respuesta», afirmó.

«Nos queremos vivas, libres y desendeudadas», es una de las consignas. (Foto: Cecilia Maletti).

«La deuda es violencia»: la crisis económica en el centro del debate este 25N en Neuquén

Las referentes comentaron que las mujeres asisten a las organizaciones, sobre todo, para pedir ayuda «para sostener la vida». «Las consultas en gran medida tienen que ver con cuestiones económicas: la cuota alimentaria, el alquiler. Vienen con un ‘me desalojaron, estoy en la calle, nadie me da respuestas'», graficó Zurbriggen de La Revuelta.

En Mumalá también observaron la misma problemática. «En principio lo más urgente es económico. No les alcanza para llegar a fin de mes. Están salteando comida, están comprando menos carne, menos verduras, menos lácteos», contó Aballay.

Según la encuesta socioeconómica de Mumalá, la mitad de las mujeres consultadas estaba endeudada, el 70% había cambiado algún hábito de compra y casi el 60% tenía más de un trabajo. Los recortes no eran iguales para todas: mientras las que tenían mejores ingresos resignaban gastos como las vacaciones, el gimnasio o la atención psicológica, entre las de menores recursos el ajuste llegaba a la alimentación.

Katcoff recalcó que, si no se mejoran las condiciones de vida materiales de la sociedad, va a ser muy difícil erradicar la violencia contra las mujeres. Llevó esa discusión a la posibilidad de salir de una situación de violencia. Al citar los datos de la Subsecretaría de las Mujeres de la Municipalidad, señaló que en lo que va de 2026 se registraron 177 admisiones de mujeres en situación de violencia de género: ninguna contaba con empleo formal.

«¿Qué está esperando el gobierno municipal, el gobierno provincial, para avanzar, por ejemplo, para la creación de un régimen de asistencias económicas para estas mujeres que les permita romper el círculo de violencia? ¿Qué están esperando para fortalecer los equipos interdisciplinarios para acompañar los procesos subjetivos de las mujeres que transitan estas situaciones? Evidentemente hay otras prioridades», cuestionó.

Zurbriggen advirtió que la narrativa que niega las desigualdades de género empuja a las mujeres a resolver sus problemas en soledad. Genera una angustia constante por no poder sostener la vida diaria ni la de sus hijos en contextos de violencia. «Las mujeres están pensando cómo sobreviven», enfatizó.

Aballay agregó que tener más de un empleo no garantiza la independencia económica si los ingresos no alcanzan para llegar a fin de mes. «Mientras sigamos endeudadas y multiempleadas es difícil salir de la casa del opresor», planteó. Remarcó que la ayuda estatal tiene que estar disponible en el momento en que una mujer decide irse: «Si no hay acompañamiento económico la obligás a seguir viviendo con el violento».

Las consignas este 25N en Neuquén

Las organizaciones convocan a marchar este miércoles a las 18 en el Monumento a San Martín, en Neuquén. Las consignas buscan visibilizar la emergencia económica y la responsabilidad estatal. «Vivas, libres y desendeudadas nos queremos», es el lema que levantarán desde Mumalá este 25N. Exigirán, además, la sanción de la Ley de Emergencia en Violencia a nivel nacional.

Pan y Rosas y el Frente de Izquierda se movilizarán bajo la bandera de «basta de femicidios y transfemicidios». Katcoff señaló que, desde su espacio, apuntan a «seguir en las calles para enfrentar a Milei, a Figueroa y a todos sus cómplices».

Desde La Revuelta insisten en que «el Estado, los gobiernos y los varones son responsables». «Hay todo un trabajo político, cultural y social que hacer para cambiar ese estado de cosas, y ese trabajo lo tienen que hacer con otros varones», enfatizó Zurbriggen respecto a la necesidad de interpelar a quienes ejercen o avalan las violencias hacia las mujeres.

¿Qué lugar ocupa la agenda feminista en las elecciones 2027?

Zurbriggen planteó que las demandas feministas tienen que formar parte de la discusión electoral. Reclamó que cada fuerza política explique qué medidas va a tomar frente a la violencia y la pobreza, en una provincia que cuenta con los recursos de Vaca Muerta.

Sin embargo, marcó distancia de las estructuras tradicionales: «Tenemos que persistir en nuestra organización independiente de los partidos políticos que en algunos momentos toman nuestras demandas como una especie de cotillón».

La líder de La Revuelta expresó su preocupación por lo que definió como una «repatriarcalización de la política» en Neuquén. Cuestionó con dureza el armado electoral que involucra a Jorge Omar Sobisch y al dirigente sindical Carlos Quintriqueo: «Mal habla de la democracia la posibilidad de la candidatura de Sobisch. Da cuenta de la reacción conservadora, autoritaria y patriarcal que se está viviendo en esta época».

Katcoff también reivindicó la independencia política del movimiento de mujeres, al que definió como amplio y heterogéneo. Dijo que Pan y Rosas y el Frente de Izquierda van a seguir levantando esas demandas «en campaña electoral y fuera de campaña electoral».