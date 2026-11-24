Un hombre de 34 años, de nacionalidad chilena, fue extraditado a la Argentina y quedó detenido en Neuquén luego de ser localizado en territorio chileno. El sospechoso registraba pedidos de captura vigentes por distintas causas judiciales en Neuquén y San Juan.

Extraditaron a Neuquén a un prófugo chileno buscado por robos

El procedimiento se concretó el lunes 23 de noviembre, alrededor de las 13, en el Paso Internacional Pino Hachado, donde personal de la Policía del Neuquén recibió al detenido bajo un importante dispositivo de seguridad.

La captura fue posible a partir de un trabajo coordinado entre la Policía del Neuquén, Interpol y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). Tras localizarlo y aprehenderlo en Chile, se realizaron las gestiones diplomáticas correspondientes para concretar su extradición a la Argentina.

El hombre era requerido por la Justicia neuquina en el marco de investigaciones por distintos hechos delictivos, entre ellos robos calificados en poblado y en banda, y entraderas. Además, tenía pedidos de captura de la provincia de San Juan, donde se lo investiga por robos de importante magnitud.

En el operativo de recepción intervinieron efectivos de la División Recaptura de Evadidos y de la Oficina Delitos Vinculados al Microtráfico y Leyes Especiales. Tras su llegada, quedó bajo custodia policial y a disposición de la Justicia provincial.