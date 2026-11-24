Víctor Manchafico es uno de los referentes del plantel de Cipolletti que busca hacer historia en el Federal A. De regreso en la ciudad, el defensor repasó el presente del Albinegro y lo que viene por delante.

Cipo empató 0 a 0 con Sarmiento de La Banda en Santiago Del Estero en la semifinal de ida de la reválida, rumbo al segundo ascenso de la categoría. La vuelta en La Visera de Cemento, con ventaja deportiva favorable, será el domingo a las 17 horas.

«Sabemos que tenemos una posibilidad linda, pero nos propusimos ir paso a paso, no pensar más allá porque todavía hay que jugar la vuelta, pensamos solo en ganar este partido así podemos jugar otra final. Queremos llegar a otra definición y esta vez poder ganarla, para poner al club donde siempre mereció estar«, destacó el neuquino en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

«Los dos viajes se hicieron largos, casi un día entero arriba del colectivo. Llegamos ayer a las 11 de la noche y hoy a las 15 ya entrenamos», reveló sobre el extenso viaje a Santiago Del Estero.

Sobre el resultado en La Banda, el zaguero analizó: «Creo que el empate es positivo porque no vinimos con una derrota, la llave está abierta. Nosotros pensamos encontrarnos con un partido así. Fue duro, en una cancha embarrada porque había llovido bastante. Sarmiento se hace fuerte en su cancha, tiene muchos jugadores de experiencia pero lo pudimos sacar adelante«.

«Los dos tuvimos chances claras para ganarlo, creo que el resultado fue justo. Nosotros en La Visera nos sentimos muy cómodos, esperamos hacer un buen partido», agregó.

El final fue caliente y los jugadores de Cipolletti se tuvieron que ir al túnel escoltados por la policía como pasó en Salta con Juventud Antoniana. «Me sorprendió ver a la gente así como estaba, lo mismo algunos jugadores. Creo que no pasó nada raro. Nosotros nos tenemos que mantener al margen de eso, tenemos que tratar de hacer nuestro trabajo adentro de la cancha, enfocarnos solo en eso. No nos gusta salir de la manera que salimos las últimas dos veces que fuimos visitantes pero contra eso no podemos hacer nada», señaló.

Acerca de las versiones que ubican al Albinegro como el «apuntado» a ascender, Manchafico opinó: «Me molesta lo que se habla porque nosotros venimos trabajando muy duro desde principio de año, dejamos muchas cosas de lado, creemos que estamos donde estamos por mérito propio, porque nadie nos regaló nada. Pensamos en nosotros y no le damos bola a lo que dicen».

Cuando llegó al club a principios de 2026, el defensor dijo que este sería su último año de carrera. «Desde mitad de año lo vengo pensando, mi idea a principio de temporada fue jugar mi último año acá, cerca de mi familia. Voy a hacer el balance cuando termine el campeonato, físicamente me siento bien, pero tengo la cabeza en estos partidos que quedan. A principio de año era una decisión tomada pero no lo tengo tan resuelto«, reconoció.