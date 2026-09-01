Kevin Lomónaco es nuevo jugador del Elche: los detalles de la venta de Independiente

A horas del cierre del mercado de pases, Independiente acordó la venta de Kevin Lomónaco al Elche de España y el zaguero central de 24 años continuará su carrera en Europa. De esta manera, se suma a las salidas de Gabriel Ávalos y Maximiliano Gutiérrez.

El club español, que milita en LaLiga y es dirigido por el argentino Martín Anselmi, pagará 3 millones de dólares por el 50% de su pase. Además, la operación contempla la cancelación de una deuda de 1,75 millones de dólares que Independiente mantenía con el jugador por la transferencia de Iván Marcone, a cambio de otro 30% de la ficha. Así, el acuerdo se cerró en alrededor de 4,8 millones de dólares por el 80% de los derechos económicos.

Lomónaco llegó al Rojo a mediados de 2024, a préstamo desde el Red Bull Bragantino de Brasil, y un año después Independiente compró su ficha por una cifra cercana a los 3 millones de dólares. Durante su paso por el club de Avellaneda disputó 89 partidos, convirtió dos goles y dio dos asistencias. Ahora, tendrá su primera experiencia en el fútbol europeo.

Por su parte, Maximiliano Gutiérrez también fue vendido este martes, en su caso al Dynamo Moscú. El club ruso acordó pagar 7 millones de euros por el 100% del pase, aunque Independiente posee el 50% de los derechos económicos. Además, el Rojo todavía debe abonarle 2 millones de dólares a Huachipato a comienzos de 2027, por lo que finalmente se quedará con una cifra cercana a 2 millones de euros por la operación. El extremo chileno, que llegó al club de Avellaneda en febrero de este año, disputó 17 partidos, marcó cuatro goles y dio dos asistencias.

Estas dos ventas, sumadas a la de Gabriel Ávalos a Olimpia, dejaron al plantel de Jadson Viera con tres bajas importantes. Independiente podrá solicitar cupos de 10 días más para incorporar y, ante la salida de Lomónaco, todo indica que buscará reforzar la defensa con otro marcador central.

Entre las alternativas que ya tiene el entrenador aparece Franco Calderón, quien llegó en los últimos días desde Universidad de Chile sin demasiada continuidad. El defensor todavía no tuvo minutos bajo la conducción de Viera, que no lo utilizó en ninguno de los dos partidos que dirigió, pero ahora podría tener una oportunidad para ganarse un lugar en el equipo.