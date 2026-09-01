El dólar mayorista arrancó septiembre en alza y superó los $1.510

El dólar mayorista arrancó septiembre en alza y superó $1.510. Así, los operadores esperan que el billete se siga deslizando en alza en la segunda mitad del año.

El dólar subió y el mercado espera más presión alcista

El tipo de cambio mayorista terminó agosto en $1.508,50, luego de avanzar $23,50, equivalente a un 1,6% mensual.

En el año, sin embargo, la suba del dólar continúa muy por debajo de la inflación acumulada.

Este martes avanzó 0,3% ($4,5) hasta los $1.513 y se mantuvo a un 24,3% del techo de la banda, que se ubicó a $1.881,22.

Los contratos de dólar futuro anotaron mayoría de bajas en los tramos de 2026.

El mercado proyecta que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.534,5 para fines de septiembre y que lo hará en torno a $1.615 para el cierre de diciembre.

A nivel minorista, el billete subió a $1.535 para la venta en el Banco Nación (BNA), lo que lleva el dólar tarjeta para compras en el exterior a ubicarse en $1.995.

Según el relevamiento de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio minorista se ubica en un promedio ponderado de $1.533,63.

Entre los paralelos, el dólar blue cedió $10 a $1.545 para la venta. El dólar contado con liquidación (CCL) cae 0,2% a $1.593,15 y el MEP pierde 0,3% a $1.531,63.

NA