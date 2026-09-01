Una usurpación en Vaca Muerta: detectaron empresas asentadas sobre tierras fiscales en Añelo

Una de las estructuras construidas sin permiso en el sector. Foto: gentileza.

Un operativo se concretó este martes en Añelo, la ciudad cabecera de Vaca Muerta y el desarrollo hidrocarburífero no convencional, donde las autoridades detectaron un grupo de empresas que estaban ocupando ilegalmente tierras fiscales pertenecientes a la provincia de Neuquén.

El procedimiento se realizó en un sector ubicado al norte del municipio, cerca del llamado bypass que se construyó para desviar el tránsito pesado de la zona urbana hacia la Ruta Provincial 17.

En el lugar se hicieron presentes personal policial de la comisaria 10 de Añelo, de la intendencia y del Gobierno provincial, a través de la dirección de Tierras y la subsecretaría de Recursos Naturales.

«Que la Fiscalía de Estado acccione rápidamente»

Desde el municipio de Añelo manifestaron preocupación, entendiendo que este tipo de situaciones ponen en serio riesgo el masterplan de la localidad para organizar su expansión urbana.

Explicaron que sobre el sector ya existen pedidos de desalojo vigentes, pero que todavía no han tenido avances, y solicitaron una rápida respuesta por parte de los organismos provinciales y judiciales con competencia en la materia.

«Necesitamos que ahora Fiscalía actúe. Hay cuatro procedimientos de desalojo que todavía no han salido, que están dando vuelta, y con todas estas notificaciones parece que, en vez de generar desalojo, se siguen generando más asentamientos. Necesitamos un mensaje fuerte donde pedimos que la Fiscalía de Estado accione rápidamente», enfatizó el intendente Fernando Banderet en un comunciado posterior.

El jefe comunal cuestionó la «disparidad de criterios» al momento de actuar frente a las tomas de terrenos en la provincia y dijo que si en «Neuquén capital desalojaron una toma ilegal de vecinos neuquinos, acá le estamos permitiendo a empresas que vienen de afuera que ocupen ilegalmente la tierra«.

Una usurpación en Vaca Muerta: desde naves industriales hasta loteos

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, en la zona se encontraron algunas edificaciones, incluso de tamaño industrial, y otras estructuras más pequeñas, además de un incipiente loteo, sin permiso ni habilitación.

Luego de verificar la condición irregular de estos predios, algunos de ellos ocupados por empresas provenientes de otros puntos del país, se decidió avanzar con el proceso de notificación y desalojo, que tuvo su primer paso este martes.

Fuentes oficiales adviertieron que en el sector, cuyo tamaño todavía no había sido precisado al momento de esta nota, pudo haber sido escenario de una estafa. Según indicaron, los terrenos fueron comercializados por otros privados sin ningún permiso de la Provincia, que continúa figurando como la titular efectiva de los mismos.

Una de las estructuras construidas sin permiso en el sector. Foto: gentileza.

La intención de las autoridades provinciales y municipales es que las tierras sean restituidas y queden a resguardo, teniendo en cuenta además que se ubican en el sector donde Añelo tiene pensado extender su ejido.

En el operativo se verificaron tareas de movimiento de suelo y alambrado sobre algunas de las parcelas bajo investigación. Para hacer efectiva la notificación se les avisó a las personas que cumplían estos trabajos que cesaran de inmediato.

También se realizaron actas sobre las condiciones en las que los trabajadores se encontraban cumpliendo estas labores, ya que de acuerdo a lo que se informó algunos estaban parando en casillas, con claros signos de hacinamiento.

Además de naves industriales en construcción y otro tipo de edificaciones, la zona también estaba siendo utilizada para impulsar un loteo, con terrenos de 20×40 metros ya vendidos.

Harán un listado con las empresas instaladas en el lugar

El relevamiento final con las empresas en condiciones irregulares todavía está siendo elaborado por la dirección provincial de Tierras. Este listado contaría con la presencia de firmas vinculadas al mundo del petróleo y el gas, pero también con compañías alimenticias y de otros rubros.

En el lugar había personas viviendo en contenedores. Foto: gentileza.

En forma simultánea se enviaron avisos al colegio de Martilleros y al de Agrimensores de Neuquén con el objetivo de advertir sobre el carácter irregular de estas tierras e impedir nuevas acciones de comercialización.

Si bien la operatoria que permitió la venta ilegal de los lotes está en plena investigación, fuentes con acceso al expediente indicaron que ya hay varios privados identificados y que se espera avanzar prontamente con una nueva presentación en sede judicial.