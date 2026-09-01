Francisco Cerúndolo cortó la mala racha y superó el debut en el US Open

El bonaerense venía falto de confianza tras una gira previa sin grandes resultados. Un buen primer paso en Nueva York.

El resultado final no se condice con el desarrollo del partido. El debut para Francisco Cerúndolo en el US Open resultó mucho más complejo de lo esperado, pero afortunadamente el bonaerense sacó adelante el trámite y avanzó a la segunda ronda del cuarto y último Grand Slam de la temporada 2026.

El mayor de los hermanos, ubicado en el 25° puesto del ranking mundial, venció al tenista austríaco Filip Misolic, 537° del escalafón mundial, por 6-4, 6-3 y 7-5 en casi dos horas y media de partido, coronando así su primer triunfo de la gira norteamericana sobre cemento.

Campeón este año en Queen’s (césped), Fran llegaba a Nueva York con más dudas que certezas en lo tenístico, pero el sorteo le hacía un guiño poniéndole del otro lado de la red a un rival sin mayores pergaminos. Aún así, el argentino tuvo altibajos y le costó mucho trabajo cerrar el encuentro.

Cerúndolo se encontraba con una clara ventaja de 5-2, pero el Misolic aprovechó las dudas del jugador albiceleste y niveló el tanteador, poniéndole suspenso al tercer parcial. Finalmente, la mejor raqueta del país reaccionó a tiempo y quebró en el último turno de saque del europeo, sellando así el pase a segunda vuelta.

De esta forma, el N°25 se transformó en el quinto argentino que avanzó a segunda ronda, sumándose a Marco Trungelliti (venció al chino Shang), Mariano Navone (dio la nota ante Novak Djokovic), Tomás Etcheverry (eliminó al checo Kopriva) y Nadia Podoroska (a la suiza Simona Waltert).

En la segunda ronda, el bonaerense se medirá ante el experimentado Jan-Lennard Struff, quien pasó a Camilo Ugo Carabelli 6-4, 6-3 y 6-3 (ver abajo). Fran buscará mejorar lo hecho en las ediciones de 2023, 2024 y 2025 y avanzar más allá de la segunda vuelta.

🤯 ¡REMONTADA DE LOCOS!



Flavio Cobolli derrotó a Francisco Comesaña por 3-6, 2-6, 6-3, 6-4 y 6-4 en primera ronda del US Open.



Es la primera vez que el italiano gana un partido luego de ir 0-2 en sets. pic.twitter.com/zxuIW0Jvfk September 1, 2026

Cerca del batacazo

A poco estuvo el marplatense Francisco Comesaña (119° del ranking) de dar otro golpe para el tenis argentino en el cemento neoyorquino, tal como lo hizo hace dos días el bonarense Mariano Navone ante Novak Djokovic.

Fran puso contra las cuerdas a Flavio Cobolli, N°6 del planeta, tras ganar los dos primeros sets con autoridad, por 6-3 y 6-2 y jugando un tenis de alto vuelto. Pero el italiano despertó a tiempo, hizo valer su jerarquía y terminó sacando adelante su estreno en Flushing Meadows.

Finalmente, Cobolli coronó una tremenda remontada y se impuso por 3-6, 2-6, 6-3, 6-4 y 6-4 en cuatro horas y 14 minutos de juego para el N°6 del mundo. No obstante la derrota, Comesaña estuvo a la altura y dejó una gran imagen ante uno de los mejores jugadores del momento.

Otro que quedó eliminado en la jornada de martes fue Camilo Ugo Carabelli (77°), quien cayó sin atenuantes ante el alemán Jan Lennard Struff (44°), por 6-4, 6-3 y 6-3.