Quién era el hombre que apareció muerto y golpeado en Neuquén: se confirmó la identidad

La investigación iniciada este martes con el hallazgo de un hombre muerto en un edificio del centro de Neuquén capital, sumó durante la tarde un dato clave: la identidad. Fuentes vinculadas a la causa confirmaron a Diario RÍO NEGRO que se trataría de Fabio Alejandro Vallejos, de 56 años y oriundo de la provincia de Mendoza, quien fue encontrado sin vida con severos golpes en el rostro y la cabeza en el interior de su departamento, ubicado en el tercer piso de la Diagonal 25 de Mayo al 270.

Como lo informó este medio más temprano, la muerte se descubrió cerca de las 11:00, cuando la empleada del servicio doméstico arribó al inmueble para realizar sus labores habituales.

Al ingresar, la mujer encontró a Vallejos tendido en el suelo con heridas sangrantes e inmediatamente solicitó ayuda. Pasadas las 11:30, profesionales del Sistema de Emergencias Médicas (SIEN) arribaron al lugar y confirmaron el deceso, activando de urgencia el protocolo policial ante una posible muerte violenta.

El cuerpo fue encontrado en el tercer piso de del edificio ubicado en la Diagonal 25 de Mayo al 270. Foto: Emiliano Ortiz

En la escena del crimen trabajó por varias horas de manera exhaustiva el personal del Departamento de Homicidios de la Policía provincial junto a peritos de Criminalística y representantes de la Fiscalía de Homicidios.

El momento del hallazgo

El comisario Sergio Llaytuqueo detalló a este diario que durante la intervención inicial «Una señora que iba a hacer tareas de limpieza constató que el dueño de la vivienda estaba en el interior del inmueble con unos golpes, heridas sangrantes en el rostro y en el cuero cabelludo». Viene la ambulancia a las 11:30 y constatan que efectivamente la persona estaba sin vida».

Llaytuqueo confirmó además que la víctima vivía sola en el departamento y que los investigadores recién inician la recolección de pruebas en el lugar. Las autoridades mantienen bajo estricto hermetismo el avance de las pericias para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar si existió la intervención de terceras personas.

El cuerpo de Vallejos fue trasladado al Cuerpo Médico Forense, donde se le practicará la autopsia correspondiente para precisar la causa exacta de su fallecimiento. El pedido lo hizo la fiscal del caso Lorena Juárez.