El proyecto VMOS entra en los meses finales: la obra ya consolida la estación cabecera en Allen

Recorrida por la estación cabecera del VMOS en la barda norte de Allen. Foto gentileza Ezequiel Floridia/ Gobierno de Río Negro.

El Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, realizó el recorrido por la estación cabecera del proyecto Vaca Muerta Oleoducto Sur en la barda norte de Allen. Allí se interiorizó sobre los avances de una obra clave que desde este punto operará el transporte de petróleo hasta Punta Colorada y que apunta a iniciar operaciones en febrero.

Recorrida por la estación cabecera del VMOS en la barda norte de Allen. Foto gentileza Ezequiel Floridia/ Gobierno de Río Negro.

Weretilneck fue recibido por el CEO de VMOS, Gustavo Chaab, y estuvo acompañado por la Secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini; la Secretaria de Hidrocarburos, Mariela Moya; la presidenta de EDHIPSA, Romina Rodríguez Luge; y referentes del equipo provincial y de la empresa.

La estación de Bombeo Allen, funcionará como un punto clave del sistema. Desde su sala de control se operará durante las 24 horas el bombeo del crudo hasta Punta Colorada. Una vez en régimen, el petróleo demorará cerca de 48 horas en completar el recorrido.

Recorrida por la estación cabecera del VMOS en la barda norte de Allen. Foto gentileza Ezequiel Floridia/ Gobierno de Río Negro.

Desde provincia sostienen que la obra avanza según lo previsto y tiene entre sus próximos hitos la conexión con la infraestructura de YPF, programada para el 15 de diciembre. La operación comenzará con una capacidad de 180.000 barriles diarios y crecerá progresivamente hasta alcanzar los 550.000 barriles por día hacia julio-agosto.

“Estamos aquí en Allen viendo lo que hemos hecho los argentinos, los neuquinos y los rionegrinos, el sector público y el sector privado. Son los avances del Vaca Muerta Oil Sur, una de las obras más importantes para el desarrollo energético de nuestro país”, expresó Weretilneck.

El Gobernador destacó además el impacto productivo y laboral del proyecto: “Quinientas mujeres y hombres trabajan hoy aquí para hacer realidad el Río Negro exportador de petróleo en Punta Colorada, en Sierra Grande”.

“Estamos en los meses finales”,sostuvo el gobernador. Y agregó: “Estamos en los meses en los cuales Neuquén, Río Negro, la Norpatagonia y la Argentina vamos a exportar nuestro petróleo al mundo como tantas veces lo soñamos”.

En paralelo a los avances en el Alto Valle, continúan los trabajos en la terminal marítima. En Punta Colorada ya fue colocado el techo del tercer tanque de almacenamiento y el cuarto permanece en construcción, mientras avanzan las tareas vinculadas a la obra submarina como las soldaduras.

Recorrida por la estación cabecera del VMOS en la barda norte de Allen. Foto gentileza Ezequiel Floridia/ Gobierno de Río Negro.

El VMOS moviliza actualmente a alrededor de 1.500 trabajadores en distintos frentes. Con Allen como centro operativo y Punta Colorada como salida al Atlántico, Río Negro consolida su lugar en la nueva etapa energética y exportadora del país.

Para Río Negro, el avance en Allen tiene un significado particular allí comienza el tramo provincial de una infraestructura que atravesará el territorio hasta llegar al Atlántico y que permitirá convertir a la provincia en protagonista directa de la exportación de petróleo argentino.

“Felicitaciones a cada una y cada uno de los que permitieron que el VMOS hoy sea una realidad”, sostuvo Weretilneck.