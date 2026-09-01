«Es una ventana histórica», dijo el intendente de Huincul antes de viajar a Houston

El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza formará parte, una vez más, de la comitiva de funcionarios que junto al gobernador Rolando Figueroa estará en Houston, Estados Unidos. Para el jefe comunal huinculense, la oportunidad que se avecina es «histórica» ante la propuesta de desarrollo del GNL, que se proyectan en los bloques circundantes a Plaza Huincul y Cutral Co.

Antes de emprender el viaje, subrayó que están ante la oportunidad de exponer qué tiene para ofrecer la zona, sus características y posición geográfica.

Horas antes de subir al avión que lo llevará junto a otros jefes comunales a Houston, Texas, para participar de la quinta edición del «Shale in Argentina: Unleashing Vaca Muerta to the world», el huinculense habló sobre la expectativa que implica esta actividad a la que fue invitado.

«Vamos con las mejores expectativas, como fuimos años anteriores, a representar a nuestra localidad y a mostrar nuestras bondades, nuestra posición geográfica, nuestras posibilidades a futuro», explicó Larraza ante la consulta de este diario.

Después de agradecer una vez más la invitación del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas -IAPG- se mostró muy optimista por lo que vendrá. Aunque mencionó que es necesario «trabajar muchísimo» para estar a la altura. «Es una ventana histórica que tenemos en la comarca petrolera», subrayó.

La necesidad de ser competitivos

Analizó el desarrollo del proyecto de gas natural licuado -GNL- y reflexionó que para captar inversores deben ser competitivos. «Nos tenemos que poner a trabajar en este tiempo que nos queda porque, indudablemente, la industria no espera», aportó.

En esta misma línea indicó que tanto autoridades como empresas y trabajadores deben estar a la altura de las circunstancias.

«Por eso viajamos y vamos a exponer sobre nuestra zona» para que «existan más inversiones porque eso trae trabajo, inserción laboral y es lo que nos produce entusiasmo». Su objetivo es mostrar ante las empresas que participen de la agenda de actividades, cuáles son las líneas de trabajo que abordan en forma conjunta con su par Ramón Rioseco, en Cutral Co, quien también fue invitado a participar.

«Hay cuestiones de infraestructura, laborales, económicas, para las dos ciudades. Cuando trabajás en equipo, sin miramientos políticos, por el bien común, las cosas salen», relató.

Sobre Huincul detallará el parque industrial, de Cutral Co, la posibilidad del aeropuerto, la gastronomía y los servicios de hotelería, por ejemplo. «Esta es una oportunidad más siempre brego porque trabajaremos en conjunto», concluyó.

A Houston también se sumaron los intendentes Mariano Gaido de Neuquén, Fernando Banderet, de Añelo, entre otros funcionarios.