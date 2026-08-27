Kily González es el nuevo director técnico del Inter Miami de Messi

Cristian «Kily» González es el nuevo entrenador del Inter Miami, según informó Tribuna.com. Ambas partes llegaron a un acuerdo en las últimas horas y el argentino asumirá próximamente al frente del conjunto estadounidense.

El exfutbolista reemplazará a Guillermo Hoyos, quien fue cuestionado por los últimos resultados del equipo donde juega Lionel Messi. El DT había asumido el cargo en abril de este año, luego de la destitución de Javier Mascherano, y hasta entonces se desempeñaba como director deportivo del club de Florida.

La salida de Hoyos se produce después de una racha negativa para Las Garzas: no pudo ganar ninguno de sus últimos cinco partidos, con cuatro derrotas y un empate. Ante este panorama, la dirigencia decidió moverlo del cargo y avanzar por un nuevo entrenador.

El Kily, por su parte, se encontraba sin equipo desde octubre de 2025, cuando terminó su etapa al frente de Platense. Anteriormente también dirigió a Rosario Central y Unión de Santa Fe, club con el que logró asegurar la permanencia en Primera División y además consiguió la clasificación a la Copa Sudamericana.

Será la primera experiencia de González como entrenador fuera de Argentina. Como futbolista, en cambio, tuvo una extensa trayectoria internacional, con pasos por Zaragoza, Valencia e Inter de Milán, además de haber integrado la Selección Argentina.

El «Kily» tendrá bajo sus órdenes a varios argentinos además de Messi: Rodrigo De Paul, el roquense Facundo Mura, Gonzalo Luján, Tadeo Allende, David Ayala, Mateo Silvetti y el arquero Rocco Ríos Novo.