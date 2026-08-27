Pliegos judiciales: cómo votaron los senadores de Neuquén, Río Negro y la Patagonia la designación de Pablo Bertuzzi

El Senado aprobó este jueves 67 pliegos judiciales impulsados por La Libertad Avanza, entre ellos los de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para integrar la estratégica Cámara Federal porteña. La votación de Bertuzzi se realizó por separado y terminó con 44 votos a favor y 23 en contra.

El pliego fue separado a pedido del interbloque peronista, que anunció su rechazo al nombramiento, mientras que las restantes designaciones avanzaron en conjunto.

El Senado aprobó 67 pliegos judiciales

Entre las designaciones aprobadas se encuentran las de Bertuzzi y Yadarola, postulados para ocupar cargos en la Sala I de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. El tribunal interviene en la revisión de resoluciones de los juzgados de primera instancia de Comodoro Py.

La composición de esa sala adquiere relevancia por las causas que podrían llegar a su análisis, entre ellas expedientes vinculados con delitos económicos, corrupción y lavado de dinero. También podría intervenir en investigaciones de impacto político para la administración de Milei.

Entre esos expedientes aparece el caso $Libra. También se mencionan causas relacionadas con presuntos sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad y otras investigaciones.

El juez Pablo Bertuzzi.

Bertuzzi ya integra la Cámara Federal porteña y concursó para ocupar de manera definitiva el cargo que actualmente desempeña. Yadarola, por su parte, es juez del fuero Penal Económico y fue seleccionado a partir de una terna elevada por el Consejo de la Magistratura.

Por qué Pablo Bertuzzi fue el único pliego que se votó por separado

El pedido para separar el pliego fue planteado por el interbloque peronista, que cuestionó su trayectoria y actuaciones dentro del Poder Judicial.

Bertuzzi había llegado a la Cámara Federal en 2018, mediante un traslado dispuesto durante la gestión de Macri. El kirchnerismo cuestionó aquella decisión y, durante el gobierno del Frente de Todos, el Senado suspendió los traslados de jueces que no habían sido designados mediante el procedimiento constitucional.

Posteriormente, la Corte Suprema consideró que esos traslados eran inconstitucionales y estableció que los magistrados podían permanecer provisoriamente en sus cargos hasta la realización de los concursos correspondientes. Bertuzzi se presentó luego al concurso y quedó incluido en la terna elevada al Poder Ejecutivo por el Consejo de la Magistratura.

Designación de Pablo Bertuzzi: cómo votaron los senadores de Neuquén y Río Negro

Neuquén:

Nadia Márquez (La Libertad Avanza): afirmativo

Pablo Cervi (La Libertad Avanza): afirmativo

Julieta Corroza (La Neuquinidad): afirmativo

Río Negro:

Martín Soria (Fuerza Patria): negativo

Ana Marks (Fuerza Patria): negativo

Enzo Fullone (La Libertad Avanza): afirmativo

Pliego de Pablo Bertuzzi: cómo votaron los senadores de la Patagonia

Chubut:

Andrea Marcela Cristina (Juntos por el Cambio): afirmativo

Edith Elizabeth Terenzi (Juntos por el Cambio): afirmativo

Carlos Alberto Linares (Frente de Todos): voto negativo

Santa Cruz:

José María Carambia (Alianza por Santa Cruz): afirmativo

Natalia Elena Gadano (Alianza por Santa Cruz): afirmativo

Alicia Margarita Antonia Kirchner (Alianza Unión por la Patria): negativo

Tierra del Fuego:

Agustín Pedro Coto (Alianza la Libertad Avanza): afirmativo