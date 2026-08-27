Añelo: continúa el servicio de atención y orientación jurídica para los vecinos

Añelo es una de las localidades donde se aplica el programa. (Foto: Andrea Vazquez)

Esta semana se cumplió una nueva visita del dispositivo Justicia en tu Comunidad en Añelo, que permitió a vecinos hacer consultas orientadas a trámites en el ámbito de la justicia de familia, violencia de género y otras consultas. El personal brindó la atención en la localidad para evitar que las personas deban viajar hacia Neuquén para avanzar en estos trámites.

Este programa de servicio de información y asistencia ya acumula 1.600 atenciones y en lo que va de este mes, en el caso de Neuquén sumó 269 trámites.

La oficina del Juzgado de Paz de Añelo, situada en Calle 3 y casi 15, recibió al personal que viajó desde Neuquén para responder a las consultas de los vecinos. Esta semana, la atención se brindó el miércoles y forma parte de la orientación y asesoramiento de manera gratuita sobre los trámites judiciales.

Añelo es la primera de las localidades donde empezó el dispositivo, la otra es Picún Leufú y lo mismo ocurrió en el oeste de Neuquén. El servicio de Información y Asistencia, Infoas, que depende del Poder Judicial de Neuquén es uno más del dispositivo. De manera alternada, viajan desde la capital neuquina, un juez o jueza de Familia; de Defensoría; Oficina de Violencia u otras, para evitar que las personas deban viajar a Neuquén.

No solo le ahorran a las personas el costo económico que implica el viaje a la capital, sino también el tiempo que deben destinar para llevar a cabo un trámite, en especial, porque la atención suele coincidir con el horario laboral.

Desde Neuquén se traslada el personal a Añelo cada miércoles; desde Cutral Co viaja el personal hacia Picún Leufú; el de Villa La Angostura va hacia Piedra del Águila; y desde Chos Malal lo hace a Andacollo.

El servicio de justicia se fortalece con la llegada de un funcionario de Infoas porque, en muchos casos, los jueces de Paz, son legos, tal como ocurre en Añelo, según explicó a este medio Germán Cazeneuve, el coordinador de la Red de Justicia y Acceso Comunitario del Poder Judicial.

Desde que se implementó el programa, se contabilizaron más de 1.600 atenciones, tal como especificó Cazeneuve. En agosto, la cifra de atención en Neuquén fue de 269 personas.

Qué tareas realiza el personal judicial

Esta modalidad de atención permite a funcionarios y personal judicial brindar información, orientar, asesorar y realizar las derivaciones correspondientes. Se pueden gestionar turnos, recepcionar denuncias y monitorear una causa que esté en trámite. A la vez, se pueden tomar audiencias programadas y espontáneas.

Por esta razón es que, de acuerdo a la capacidad de traslado del personal en el vehículo, se hace rotación del equipo de atención. Se incluye a defensores de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes, e integrantes de la Red de Justicia y Acceso Comunitario, entre otros.

En general, la asistencia comienza a las 9 y se extiende hasta las 13, por orden de llegada. Las personas acercan documentación o consultas sobre cómo seguir un trámite judicial.