Viedma será sede del primer campeonato Provincial de Básquet Femenino

Más de un centenar de mujeres basquetbolistas estarán compitiendo en Viedma este fin de semana. Foto: gentileza

Ocho equipos de distintas localidades de Río Negro se reunirán este fin de semana en Viedma para disputar el primer Campeonato Provincial de Básquet Femenino.

Los torneos se desarrollarán en cuatro instituciones de la comarca Viedma-Patagones, y reunirán a mujeres de Bariloche y el Alto Valle para competir en primera división.

Mujeres deportistas en la provincia

«Es un acontecimiento histórico porque nunca se hizo y era una demanda del básquet femenino», señaló Fernando Casadei, presidente de la Federación de Básquet de Río Negro y uno de los coordinadores del evento.

En este sentido, la creación del torneo responde a la necesidad de generar nuevas instancias competitivas para las jugadoras rionegrinas.

“Hoy por hoy, la Liga Nacional femenina queda muy lejos y las competencias que tienen las chicas son entre nuestra provincia, Araucanía y EPADE. Necesitaban una competencia más”, sostuvo Casadei.

¿Quienes participaran?

El torneo iniciará el viernes a las 10 y participarán delegaciones de las escuelas municipales de básquet de Bariloche, Choele Choel y Cipolletti, más los clubes Deportivo Roca, Deportivo Patagones, Sol de Mayo, Cinco Saltos y San Martín.

Cada delegación estará integrada por 13 jugadoras y tres integrantes del cuerpo técnico, lo que permitirá reunir distintas generaciones de deportistas.

«Vamos a encontrar chicas de 17 años ya jugando en primera división y chicas grandes que lo hacen hace mucho tiempo. Es una linda mezcla», describió el dirigente.

La competencia culminará el domingo en el polideportivo Cayetano Arias y, de acuerdo a Casadei, todos los partidos contarán con revisión de video durante los encuentros para determinar posibles fallos en las jugadas.

El impacto fuera de la cancha

Además del aspecto deportivo, desde la Federación remarcaron el movimiento que puede generar la llegada de delegaciones de distintas localidades durante los tres días del encuentro.

«Pienso que el turismo deportivo es súper importante para nuestra comunidad«, afirmó Casadei, al referirse al impacto que puede tener la realización de este tipo de competencias en Viedma.

Con ocho equipos en escena, representantes de distintos puntos de la provincia, el primer Provincial Femenino de básquet pretende adquirir continuidad en el calendario regional.