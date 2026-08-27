Rolando Figueroa mostró a Neuquén en Chile y dijo que el asfalto del paso Pichachén empezará en 2027

El gobernador Rolando Figueroa participó este jueves de un encuentro con autoridades chilenas donde se repasó el vínculo de Neuquén con el vecino país y las posibilidades de trabajar en conjunto en diferentes sectores como el energético, el industrial y el logístico.

Durante la cita el mandatario provincial aseguró que “la integración es una realidad” y destacó las obras que se están haciendo para mejorar la conectividad a través de la cordillera, como el asfaltado de los pasos fronterizos.

Ayer, durante una jornada de integración realizada en Valdivia, el ministro de Economía, Guillermo Koenig, había adelantado el proyecto de la Provincia para asfaltar el paso Hua Hum, que permitiría llegar hasta la frontera por pavimento desde San Martín de los Andes.

Una integración «como nos merecemos»

Figueroa, al hablar este jueves desde la ciudad de Concepción como parte de un encuentro binacional entre Neuquén y la región chilena del Biobío, dijo que la integración «tiene que ser física como verdaderamente nos merecemos«.

El gobernador lamentó que «la región quizás con más progreso que tiene en el interior Chile, que es Biobío, no la tenemos conectada con el norte de nuestra provincia».

En esa línea adelantó que, en marzo, «vamos a comenzar la obra de pavimentación del paso internacional Pichachén. Estamos haciendo un corredor bioceánico que puede venir desde la provincia de Río Negro, desde La Pampa o desde Buenos Aires”.

Explicó que este cruce permite ingresar a Chile por el norte de la provincia, en una vía a la que se sumarán otros 200 kilómetros de rutas para poder lograr un «corredor bioceánico».

El gobernador de Biobío, Sergio Giacaman García, confirmó por su parte que se está trabajando para lograr la «integración de la aduana Pichachén», paso al que definió como «olvidado».

Respecto al paso Hua Hum, Figueroa dijo que el asfalto está proyectado para comenzar en 2028. Además, dijo que en marzo se terminará de pavimentar el paso Mamuil Malal, a la altura de Junín de los Andes. «Tenemos el financiamiento, estamos en todo el proceso licitatorio y estamos avanzando«, agregó.

El vínculo con Chile y la ventana del gas

La comitiva neuquina estuvo integrada, además, por la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi; el ministro de Economía, Guillermo Koenig y el de Energía, Gustavo Medele. En representación de Chile asistieron, junto a Giacaman García; la ministra de Energía del país vecino, Ximena Rincón; el expresidente trasandino, Eduardo Frei, y el embajador de Chile en la Argentina, Gonzalo Uriarte.

Figueroa volvió a hacer mención a la cuestión energética y recordó el tratado de integración gasífera que se firmó en los 90: «Había una excelente intención, pero hubo un declino de los yacimientos convencionales. No había más gas y petróleo. Con ese declino y sabiendo de la autodeterminación que brinda la energía, Argentina se cerró”.

Y agregó: «Ese tratado ha sido una huella que tenemos que transformarla en un trabajo conjunto y en un aprendizaje, no en una herida de lo que terminó pasando».