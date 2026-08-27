Video | Feroz temporal en Santa Fe: granizo y al menos 15 voladuras de techos por los fuertes vientos

Un violento temporal de viento, lluvia y caída de granizo golpeó con dureza a varias localidades del sur de la provincia de Santa Fe durante la mañana de este jueves 25 de agosto. El fenómeno meteorológico, que se desató con gran intensidad y tiñó de blanco las calles tras la caída de las piedras, provocó severos daños materiales, concentrando su mayor impacto en ciudades como Las Rosas, Monje, Gálvez, Díaz, San Genaro y Casalegno. Según los reportes oficiales, las fuertes ráfagas provocaron voladuras de techos, caída de árboles y complicaciones en el tránsito pesado sobre las rutas, aunque afortunadamente no hubo que lamentar personas con heridas de gravedad.

Ante la magnitud del evento, los municipios afectados y el gobierno provincial desplegaron cuadrillas y cuerpos de bomberos voluntarios para relevar los daños, asistir a los damnificados y despejar las vías de circulación.

La situación obligó a mantener un estado de alerta constante, ya que el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático, en conjunto con el Servicio Meteorológico Nacional, sostuvieron las alarmas por ráfagas superiores a los 40 kilómetros por hora y posibles precipitaciones en distintos puntos de la provincia, y advirtieron que las condiciones climáticas mejorarán de forma definitiva recién a partir del próximo lunes.

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Violenta tormenta con ráfagas y granizo destructivo afectó a Las Rosas (Santa Fé). pic.twitter.com/A203NHbOJT — Tiempo AMBA (@Tiempo_AMBA) August 27, 2026

«Piedras grandes y mucho viento»: el impacto en Las Rosas

La tormenta comenzó alrededor de las 8.30 de la mañana, momento en el que el cielo se oscureció por completo para dar paso a las ráfagas y a las precipitaciones sólidas. El intendente de Las Rosas, Javier Meyer, detalló la violencia del fenómeno meteorológico que azotó a su comunidad: “Empezó a pedrear fuerte, piedra grande y mucho viento”. De acuerdo con su relato, el temporal provocó daños materiales de magnitud y la fuerza del viento arrancó árboles completos.

Frente a la emergencia, el jefe comunal ordenó un operativo inmediato: “Mandé a toda la administración a la calle. Hay que relevar daños y despejar calles porque hubo voladura de techos y árboles caídos”.

Estas tareas se coordinaron de forma conjunta con la Policía y el cuerpo de Bomberos Voluntarios locales. Pese a la gravedad del episodio, Meyer trajo alivio al confirmar la situación sanitaria: “Tuvimos suerte porque hasta ahora no tuvimos casas dañadas en la zona urbana ni personas lesionadas. Sí hay reportes de una vivienda rural a la que se le voló el techo, pero se trata de evaluaciones primarias”.

Por su parte, el concejal Marcos Di Santo describió la sorpresa que generó el evento en la localidad: “Nos tomó de sorpresa y fue tremendo, rapidísimo. Estamos trabajando”.

Voladuras de techos y rutas complicadas por el viento zonda

A nivel provincial, el panorama evidenció la furia de una tormenta que afectó a un amplio abanico de localidades como Clason, Armstrong, Las Parejas, Monte de Oca y el Cordón Industrial. El secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgo de Santa Fe, Marcos Escajadillo, brindó un balance preliminar sobre los destrozos estructurales: “Hubo viento muy fuerte y hubo 15 voladuras de techo. No hay heridos de gravedad, pero aún así activamos protocolos y están participando en conjunto los municipios junto con los cuerpos de bomberos voluntarios”.

Uno de los datos más alarmantes de la jornada fue el efecto de las ráfagas sobre el tránsito vehicular, particularmente sobre el transporte de cargas. Según los reportes, el temporal azotó a unos 10 camiones por efecto del viento zonda, registrando incidentes que se concentraron principalmente sobre las trazas de las rutas 65 y 178. Tras el cese de la precipitación y el granizo, las cuadrillas continuaron con la limpieza y el monitoreo barrial para asistir a las familias damnificadas.

#URGENTE | Se generan tormentas severas pero muy aisladas sobre Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Alguna con granizo y ráfagas, por ejemplo esta sobre Ruta Provincial 65 en Santa Fe.



Esta celda en particular se dirige a Nogoya (Entre Ríos) y alrededores.



📹 Cred al autor pic.twitter.com/mQTwfmJbDu August 27, 2026

Alertas vigentes y el pronóstico para los próximos días

En materia meteorológica, el evento había sido anticipado a primera hora de la jornada. Cerca de las 7 de la mañana, el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (CMMC-SAT) lanzó alertas por posibles vientos fuertes para Chañar Ladeado, La Chispa, Murphy, Gödeken, Berabevú, Wheelwright, Elortondo y Venado Tuerto. Apenas una hora después, el aviso se amplió hacia Armstrong, Las Parejas, Las Rosas y Monte de Oca, advirtiendo sobre la posible caída de granizo, precipitaciones y fuertes ráfagas; sumando al Cordón Industrial hacia las 9 de la mañana.

La situación escaló hasta alcanzar una alarma roja por vientos superiores a los 40 kilómetros por hora para las localidades de Tacural, San Jerónimo del Sauce y Larrechea. En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantuvo advertencias para el sur y centro de Entre Ríos por tormentas, y por viento zonda en el noreste del país, además de nevadas en la cordillera.

Para los grandes centros urbanos de la provincia, como Rosario, se establecieron probabilidades de lluvia de entre el 10% y el 40% para la tarde y noche, con una temperatura mínima de 14° y una máxima de 20°. La ciudad de Santa Fe, en tanto, aguardaba un nivel de precipitaciones similar pero con un clima levemente más cálido, oscilando entre los 16° y 22°. Según reportaron los organismos oficiales, las posibilidades de lluvias en diversas localidades continuarán durante el fin de semana, mientras que la mejora definitiva, con pleno sol y temperaturas que superarán los 20°, llegará a partir del lunes.