Muerte de los trabajadores en Vaca Muerta: una «sobrepresión», la principal hipótesis de la fiscalía

El Ministerio Público Fiscal publicó este jueves los resultados del informe preliminar que realizó personal de Bomberos sobre las causas del incidente que provocó la muerte de dos trabajadores en Rincón del Mangrullo, una de las áreas de Vaca Muerta que opera YPF.

La pericia fue recibida por al fiscal del caso María Eugenia Titanti, quien ayer encabezó una inspección al lugar del hecho junto al asistente letrado Luciano Vidal y personal policial.

Durante el procedimiento los investigadores se entrevistaron con testigos e indagaron sobre el funcionamiento de las instalaciones donde el martes se produjo la explosión que terminó con la vida de Jonathan David Meliqueo y Cristian Latorre.

Signos de «rotura» y «agrietamiento»

El expediente sumó hoy el aporte del informe preliminar que realizó Bomberos, el cual especificó que el análisis se enfocó sobre la Planta USP 2. Allí están emplazadas dos estructuras del tipo manifold que en la industria petrolera sirven para «unificar, desviar o regular el flujo de fluidos«.

De acuerdo al informe, la explosión «probablemente» se produjo por una «sobrepresión» sobre el caño de 12 pulgadas de la línea manifodd del cardinal Este sobre el que estaban operando los trabajadores.

El análisis llegó a esta conclusión, definida como preliminar, luego de encontrar evidencias de una «rotura» o «agrietamiento» en el caño, situación que pudo haber provocado un «desplazamiento de elementos por la onda expansiva producida por la liberación súbita de energía».

Descartaron una explosión química

Los peritos descartaron de esta forma que en el sitio «se haya originado una explosión química«, ya que durante las diligencias «no se localizaron signos de combustión en los elementos circundantes».

Titanti, en tanto, indicó que desde la fiscalía «comenzamos con el análisis de la documentación y protocolos aplicables en la operación de la planta, lo cual ya fue solicitado a las autoridades pertinentes”.

Según determinó el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, los operarios murieron «como consecuencia de «traumatismos producidos en el contexto de la explosión«.

Los manifold son un «un sistema compuesto por tuberías, válvulas y conexiones destinados a unificar, desviar o regular el flujo de fluidos entre múltiples fuentes y un destino en común», precisaron desde la Fiscalía.