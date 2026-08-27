Liga Confluencia: Deportivo Roca y Petroleros Pampeanos chocan por la cima del Clausura

Deportivo Roca y Petroleros Pampeanos se miden por la cima del Clausura, en el Maiolino. (Foto: prensa Deportivo Roca)

Por el compromiso de los clubes zonales en el Torneo Regional Amateur, el Clausura de la Liga Deportiva Confluencia puso en marcha la cuarta fecha de la zona Campeonato de manera anticipada.

El inicio de la jornada fue el pasado miércoles con una contundente victoria de La Amistad, que se hizo fuerte de local y goleó 3-0 a Catriel. Con este resultado parcial, el conjunto cipoleño alcanzó provisionalmente el primer lugar de la tabla.

La acción continuará esta noche con el plato fuerte en el Luis Maiolino. Desde las 21, Deportivo Roca (7) recibirá a Petroleros Pampeanos (7) en un choque directo por la cima de la tabla. Más tarde, a las 21:30, Unión (6) será local frente a Círculo Italiano (4).

La programación nocturna tendrá su continuidad el viernes, cuando Cimac (2) reciba a Deportivo Huergo (1) a partir de las 21:30 en suelo roquense. La fecha se completará el domingo en el horario oficial de las 15 con encuentros de alto voltaje. En la Perla del Valle, Atlético Regina (5) se enfrentará y Argentinos del Norte (3). En Cipolletti, San Martín (1) chocará con Pillmatún (1), mientras que Fernández Oro (3) será anfitrión de Cipolletti (6).