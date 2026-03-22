Korda sorprendió a Alcaraz y lo eliminó del Miami Open en tercera ronda
Sebastian Korda dio el golpe en el Miami Open y eliminó a Carlos Alcaraz tras imponerse por 6-3, 5-7 y 6-4 en un partido cambiante correspondiente a la tercera ronda. En el Hard Rock Stadium, el local mostró un nivel sólido en los momentos clave y se quedó con una victoria de peso.
El estadounidense (36°) había marcado el ritmo desde el inicio. En el primer set, logró el quiebre en el octavo game para adelantarse 5-3 y luego cerró la manga con autoridad por 6-3.
El segundo parcial parecía seguir la misma tendencia. El estadounidense volvió a golpear primero al quebrar en el tercer game y llegó a estar 5-4 con su saque para partido. Sin embargo, allí cambió todo: Alcaraz reaccionó, lo quebró en 0-40, sostuvo su servicio y volvió a quebrar para quedarse con el set por 7-5. Con ese envión, el número uno del mundo recuperó la confianza y parecía que se iba a llevar el partido.
No obstante, el tercer set comenzó muy parejo y Korda encontró la diferencia en el séptimo game, donde logró un quiebre clave tras comenzar 0-30 abajo. A partir de allí, se reencontro con su mejor versión, sostuvo la ventaja y cerró el partido por 6-4 en su segundo punto de partido con un potente saque a la ‘T’ que le dio ventajas durante toda la tarde en el Hard Rock.
De esta manera, el español, campeón en Miami en 2022 tras vencer a Casper Ruud, se despidió antes de lo esperado del Masters 1000 de Miami. Por su parte, Korda, que venía de eliminar al argentino Camilo Ugo Carabelli, avanzó a octavos de final, donde enfrentará al ganador del duelo entre Karen Khachanov y Martín Landaluce.
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