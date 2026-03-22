Etcheverry logró su mejor actuación en un Masters 1000 y se metió en octavos en Miami tras vencer a Jódar
El platense se impuso por 7-5 y 6-4 ante el español en la tercera ronda y se metió entre los 16 mejores del Miami Open. En la próxima instancia, enfrentará al ganador entre Tommy Paul y Raphael Collignon.
Tomás Etcheverry (32° del ranking ATP) continúa a paso firme en el Miami Open y este domingo selló su clasificación a octavos de final tras vencer por 7-5 y 6-4 al español Rafael Jódar (86°), proveniente de la qualy.
El platense venía de superar al belga Zizou Bergs (45°) en su debut en la segunda ronda por 7-6(5) y 7-6(3). Ante Jódar, volvió a mostrarse sólido desde el fondo de la cancha y supo golpear en los momentos clave para resolver un partido que, por tramos, fue parejo.
El primer set fue muy equilibrado y sin ventajas hasta el 5-5. En ese momento llegó el quiebre decisivo: Jódar se adelantó 40-0 con su servicio, pero Etcheverry reaccionó, levantó los tres puntos y terminó quebrando para luego cerrar el parcial por 7-5.
En la segunda manga, el argentino consiguió el quiebre en el quinto game para ponerse 3-2 y, desde allí, sostuvo la ventaja con firmeza hasta sellar el 6-4 definitivo. El oriundo de La Plata acumula 21 victorias consecutivas contra jugadores fuera del Top 50; la última vez que perdió fue en julio de 2025.
De esta manera, Etcheverry se metió entre los 16 mejores de un Masters 1000 por primera vez en su carrera. Además, este año levantó su primer título ATP en Río, tras derrotar al chileno Alejandro Tabilo en la gran final.
En la próxima instancia, buscará un lugar en los cuartos de final cuando enfrente al ganador del cruce entre Tommy Paul (23°) y Raphael Collignon (72°).
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