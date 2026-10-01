¿La 10 de Messi en la Selección Argentina?: “Hay un montón de chicos que la pueden usar”

Todavía falta la última función de Lionel Messi en la Selección Argentina, pero el recambió ya está en marcha y en el 4-0 ante Bolivia aparecieron las primeras certezas. El otro Lionel, Scaloni, se mostró contento por el rendimiento colectivo de sus dirigidos y comenzó a pensar en lo que viene. El DT se refirió al futuro sin el 10 y cómo definirá al sucesor del astro, que tendrá que llevar la mítica ’10’ en su espalda.

“La número 10 en estos partidos no. Hasta el 6 la va a usar Leo. A partir de la siguiente fecha ya veremos a quién se la damos. Hay un montón de chicos que la pueden llevar. Antes de oficializar se lo diremos al jugador. Y si quiere, bienvenido sea”, adelantó el DT de Pujato.

El DT se refirió a las caras nuevas en el equipo Albiceleste y afirmó que “para cualquier entrenador, hacer debutar a un jugador es algo ilusionante, todavía más para un técnico de selección. Se nota en la cara de los chicos todo lo que genera poder jugar con esta camiseta y todo lo que cuesta. Ellos son privilegiados”.

El DT no se refirió a su continuidad, pero está encaminada. Samuel se iría a Italia y Aimar continuaría. (FBaires)

“Es un orgullo poder darles la oportunidad a estos chicos. Creemos que es el momento ideal para que puedan disfrutar de su convocatoria, exprimirse sabiendo que antes había momentos en los que jugar con esta camiseta costaba un poco más. Ahora es un buen momento para que puedan exprimir su potencial”, completó.

Argentina sin Messi

Se acerca el momento de la despedida del 10, Scaloni lo tiene claro y mientras resuelve su continuidad, arma el plan. “Leo es irremplazable. Buscaremos la manera de jugar con el mismo sentido, a través de la pelota, de juntar pases, de llegar al arco como equipo”, afirmó.

“Es una identidad de esta selección, más allá de quién esté –siguió-. Con él la cosa cambia, pero la identidad está. El desafío es seguir jugando de esta manera. Puede haber matices, pero la esencia es siempre la misma, a través de la pelota”.

Los próximos partidos de la Selección Argentina

Luego del paso por Córdoba, con el cómodo 4-0 sobre Bolivia, el plantel de Argentina tendrá dos compromisos en el estadio Monumental. El sábado 3, la Albiceleste se medirá con Burkina Faso, mientras que la gran noche se dará el martes 6, con la despedida de Lionel Messi ante Benín.