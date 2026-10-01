Octubre comienza con tiempo inestable: cómo sigue hoy la lluvia en el Alto Valle, la Cordillera y Viedma

Luego de las precipitaciones del miércoles, que combinaron lluvias intensas, viento y hasta granizo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico e informó una leve mejoría para este jueves, aunque sin descartar chaparrones aislados hacia la noche.

El escenario variará según la región: en la Cordillera se prevén nevadas en zonas altas, mientras que en el Alto Valle y la costa rionegrina se esperan lluvias acompañadas por fuertes ráfagas de viento. Asimismo, el organismo advirtió que el viernes estará marcado por un nuevo alerta amarillo.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Durante la jornada, el Alto Valle registrará una máxima de 18°C y una mínima nocturna de 4°C. La probabilidad de precipitaciones son bajas, pero el pronóstico resaltó que podrían aparecer algunos chaparrones aislados, sobre todo durante la noche.

Asimismo, el viento cobrará protagonismo con velocidades promedio de 31 km/h y ráfagas que alcanzarán los 50 km/h.

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:

Neuquén: Mínima de 4 °C y máxima de 18 °C . Presencia de neblina durante la mañana (0% prob. de precipitación), pasando a parcialmente nublado por la tarde (0% prob. de precipitación) y mayormente/parcialmente nublado hacia la noche (0 – 10% prob. de precipitación) . Vientos del este de 13 a 22 km/h por la mañana, rotando al norte de 13 a 22 km/h por la tarde y al sudoeste de 23 a 31 km/h durante la noche; con ráfagas de 42 a 50 km/h en la noche .

Mínima de 4 °C y máxima de 18 °C . Presencia de neblina durante la mañana (0% prob. de precipitación), pasando a parcialmente nublado por la tarde (0% prob. de precipitación) y mayormente/parcialmente nublado hacia la noche (0 – 10% prob. de precipitación) . Vientos del este de 13 a 22 km/h por la mañana, rotando al norte de 13 a 22 km/h por la tarde y al sudoeste de 23 a 31 km/h durante la noche; con ráfagas de 42 a 50 km/h en la noche . General Roca: Mínima de 4 °C y máxima de 18 °C. Neblina por la mañana (0% prob. de precipitación), cambiando a parcialmente nublado por la tarde (0% prob. de precipitación) y a mayormente/parcialmente nublado hacia la noche (0 – 10% prob. de precipitación). Vientos del norte de 13 a 22 km/h en la mañana y en la tarde, intensificándose desde el sudoeste de 23 a 31 km/h por la noche; ráfagas de 42 a 50 km/h durante la noche.

El pronóstico del tiempo para la cordillera

En la cordillera se pronostican lluvias continuas durante toda la tarde y la noche, acompañadas de nevadas en las zonas altas y ráfagas de viento de hasta 50 km/h. Se espera una temperatura entre los 0°C y los 12 °C.

Estas son las condiciones que se esperan para Bariloche y Villa La Angostura:

Villa La Angostura: Mínima de 0 °C y máxima de 12 °C . Cielo parcialmente nublado durante la mañana (0% prob. de precipitación) y la tarde (0 – 10% prob. de precipitación), con lluvias aisladas hacia la noche (10 – 40% prob. de precipitación) . Vientos del sudoeste de 7 a 12 km/h por la mañana, del sudeste de 23 a 31 km/h por la tarde y del oeste de 23 a 31 km/h por la noche; con ráfagas de 42 a 50 km/h por la tarde y la noche .

Mínima de 0 °C y máxima de 12 °C . Cielo parcialmente nublado durante la mañana (0% prob. de precipitación) y la tarde (0 – 10% prob. de precipitación), con lluvias aisladas hacia la noche (10 – 40% prob. de precipitación) . Vientos del sudoeste de 7 a 12 km/h por la mañana, del sudeste de 23 a 31 km/h por la tarde y del oeste de 23 a 31 km/h por la noche; con ráfagas de 42 a 50 km/h por la tarde y la noche . San Carlos de Bariloche: Mínima de -1 °C y máxima de 10 °C. Cielo parcialmente nublado por la mañana (0% prob. de precipitación), precipitaciones/lluvias aisladas por la tarde (10 – 40% prob. de precipitación) y lluvias/lluvia y aguanieve hacia la noche (10 – 40% prob. de precipitación). Vientos del sudoeste de 7 a 12 km/h en la mañana, del sudeste de 23 a 31 km/h en la tarde y del oeste de 23 a 31 km/h en la noche; ráfagas de 42 a 50 km/h durante la tarde y la noche.

El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina también registrará mal tiempo, pero solo con vientos intensos. Se prevé una temperatura máxima de 13 °C, ráfagas de hasta 50 km/h durante la noche y un cielo parcialmente nublado.

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste: