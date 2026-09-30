La formación de Argentina ante Bolivia: las dos sorpresas en el equipo de Scaloni

La Selección Argentina se enfrentará con Bolivia este miércoles desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes, por el primer amistoso de esta fecha FIFA, y Lionel Scaloni ya confirmó la formación, con algunas sorpresas.

No será un once inicial cualquiera, ya que se trata del primer equipo después del anuncio del retiro de Lionel Messi de la Albiceleste, aunque todavía resta que se despida en la cancha: será el próximo martes 6 de octubre frente a Benín, en el Monumental.

El arquero será Emiliano Martínez y las primeras novedades pasan por la defensa. Agustín Giay será el lateral derecho y podría adueñarse del puesto, ya que Nahuel Molina tiene una sanción de siete fechas y Gonzalo Montiel no fue convocado. La zaga central estará compuesta por Cuti Romero, el nuevo capitán, y Lisandro Martínez, mientras que por el sector izquierdo estará Román Vega, apuesta del DT, que se impuso ante Facundo Medina y Nicolás Tagliafico.

En la mitad de la cancha, Alexis Mac Allister y Exequiel Palacios compartirán el eje central, mientras que más adelante, y con mayor libertad, estarán Nicolás Paz y Gianluca Prestianni, otra de las novedades del equipo.

Por último, los delanteros serán Julián Álvarez y Lautaro Martínez, una dupla que ha sido inusual bajo la conducción de Scaloni pero que, con el retiro de Messi, es probable que gane terreno de cara a lo que viene.

De esta manera, la formación de Argentina para enfrentar a Bolivia será: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Román Vega; Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios; Nicolás Paz, Gianluca Prestianni; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.