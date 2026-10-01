Productores ganaderos bovinos de Neuquén podrán acceder a créditos para la adquisición de reproductores

Imagen de la última Expo Rural de Neuquén, celebrada en Junín de los Andes en enero. Foto: archivo.

Con el propósito de continuar el fortalecimiento de la calidad genética y la productividad de los rodeos neuquinos, en el marco del Plan Ganadero Provincial, el gobierno neuquino puso en marcha una línea de asistencia crediticia a tasa promocional para la adquisición de reproductores bovinos.

La iniciativa está dirigida a productores bovinos cuyos establecimientos se encuentren radicados en la provincia del Neuquén.

El monto máximo a financiar es de hasta 75 millones de pesos por beneficiario, con tope de hasta 12 millones de pesos por cada toro. La línea crediticia también permite la adquisición de vaquillonas, por hasta 4,5 millones de pesos por animal.

Condiciones crediticias y plazos

El financiamiento contempla un plazo total de amortización de 12 meses, incluyendo hasta seis meses de gracia, a devolverse en tres cuotas bimestrales consecutivas.

Las tasas de interés aplicables bajo el sistema de amortización francés se estructuran según el monto del crédito: hasta 15 millones de pesos, a una Tasa Nominal Anual (TNA) del 18% (con garantía de pagaré a sola firma).

Para créditos de 15 a 25 millones la tasa de interés será del 20%, y se precisarán garantías mediante cheques propios diferidos, pagaré con fianza solidaria o aval de Sociedad de Garantía Recíproca (SGR). Para las solicitudes que superen los 25 millones de pesos, la tasa de interés será del 28%, y se exigirá aval de SGR o garantía real.

La gestión del financiamiento se realiza a través del Centro PyME-ADENEU, organismo dependiente del Ministerio de Economía, Producción e Industria.

Postulaciones y requisitos

La convocatoria para la recepción de solicitudes se encuentra abierta y se extenderá hasta el 8 de diciembre de 2026. La presentación de la documentación requerida —que incluye DNI, constancias vigentes de RENSPA y stock ganadero de SENASA, boleto de marca, e inscripciones impositivas en ARCA y DPR— se realiza de forma digital al correo electrónico mzambelli@adeneu.com.ar.

Desde el Centro PyME-ADENEU se llevará a cabo la precalificación técnica y financiera de los interesados para evaluar la factibilidad del beneficio.

Para consultas, asesoramiento técnico o más información sobre la línea crediticia, los productores pueden contactar al equipo del Programa Ganadero del Centro PyME-ADENEU al correo electrónico mhafford@adeneu.com.ar.

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