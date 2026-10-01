Feria del Libro de Roca 2026: toda la programación de “Leer entre bardas”

La Feria Municipal del Libro de Roca 2026 comienza hoy con cuatro días de actividades gratuitas para todas las edades. Bajo el lema “Leer entre bardas”, habrá presentaciones de libros, talleres, espectáculos y encuentros con autores como Luis Pescetti, María O’Donnell, Pedro Saborido y Hernán Casciari.

Durante cuatro días, el público podrá recorrer los stands y participar de actividades en el Auditorio Jorge Luis Borges y las carpas Juan Raúl Rithner y Paola Kaufmann.

Los stands podrán visitarse jueves y viernes de 9 a 23; sábado de 10 a 23 y domingo de 14 a 23, en Tronador 260..

Jueves 1 de octubre

La apertura oficial será a las 14, en el Auditorio Jorge Luis Borges. Antes, a las 9.30, Juan Solá dará el taller “Leer entre bardas”, que ya tiene su cupo completo.

A las 15.30 llegará una de las propuestas para las infancias: el espectáculo musical de Luis Pescetti. A las 20, el actor y escritor Gonzalo Heredia presentará su libro La extranjera. El cierre de la jornada será a las 22 con “Canciones prohibidas en la dictadura”, un espectáculo de Tango Nova.

En las carpas habrá talleres de poesía, historieta, lectura, fotografía y narración, entre otros. También se presentarán La Mojca, de Francisco Galeano; Muertes administradas, de Alejandra Berenguer y Gustavo Breglia, y Cuentos con muertos en el Golfo San Matías, de Cobi Zucchini.

Viernes 2 de octubre

El viernes tendrá como uno de sus momentos centrales la presentación de “Montoneros, una historia visual”, de la periodista y escritora María O’Donnell, a las 20 en el Auditorio Jorge Luis Borges.

Antes, a las 18, Lala Pasquinelli presentará La estafa de la feminidad y Maternidad: ¿deseo o mandato?. La programación del auditorio comenzará a las 10 con el espectáculo infantil “Cuentos de la tortuga”, de Claudio Paz, y terminará a las 22 con el espectáculo Cosas de aves.

Lala Pasquinelli estará el sábado a las 18.

Las carpas sumarán durante todo el día talleres de podcast, poesía, musicoterapia, ilustración, audiolibro y arteterapia, además de presentaciones como Pinceladas patagónicas, de Hedy Bernardini; Relatos II, de Santiago Iturbe; Más allá del secreto de las lámparas, de María Victoria Vagnoni; La mamá de Simón, de Natalia Corbould, y Y por qué no a mí, de Estefani Gisela Salaya.

Sábado 3 de octubre

El sábado estará especialmente dedicado a distintas experiencias de lectura y escritura para chicos, adolescentes y adultos.

A las 10.30 se presentará Una bandada de peces, antología de relatos de literatura infantil y juvenil del Fondo Editorial Municipal, junto con su audiolibro. A las 12 será el turno de Quiero Decir 2025, antología adolescente de cuentos, microrrelatos y poesía, también acompañada por un audiolibro y la entrega de premios.

A las 16, Marcelo Rocha hablará sobre infancias y adolescencias actuales, crianza, diagnósticos y malestares en tiempos de inmediatez.

Por la tarde, Viviana Rivero presentará Secretos de sangre y Ellas. Historias de mujeres como vos, mientras que a las 20 Pedro Saborido llegará con Una historia de la felicidad. La jornada cerrará a las 21.45 con el espectáculo de Carpocapsa Folclórica.

Las carpas ofrecerán además talleres de tejido, herramientas de inteligencia artificial, ilustración y escritura, junto con presentaciones de libros de autores y autoras de la región.

Domingo 4 de octubre

El domingo, la feria comenzará a despedirse con una programación más concentrada. A las 16, el Auditorio Jorge Luis Borges recibirá el recital poético Sálvame siempre de la mezquindad del corazón, sobre textos de Claudia Masin, a cargo de Aranzabal, Penrró, Presti y Raiteri. A las 20 llegará Hernán Casciari con el recital literario Puro cuento, y el cierre será a las 22 con la murga “La soñadora despierta”.

En las carpas continuarán las presentaciones de Poemas para mirar con otros ojos, de Mariana Rizzuto; De todas las aguas, de Elena Paso y Silvia Sánchez; Berbel, el latido de la Patagonia, de Cecilia Rayén Guerrero Dewey; El pianista que jamás llegó al concierto, compilado por Santiago Rey y Ángeles Alemandi, y El desierto en la boca, de Matías Stiep. También habrá un taller de “Memorias cosidas”, con Sandi Giles.